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「孤獨網紅」興起 過度美化獨處 恐影響身心健康及社交能力

編譯陳韻涵／綜合報導
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許多女性公開紀錄獨居生活，從一個人吃飯、工作，到夜晚與寵物相伴；示意圖。(美聯社...
許多女性公開紀錄獨居生活，從一個人吃飯、工作，到夜晚與寵物相伴；示意圖。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：「孤獨網紅」風潮興起，社群媒體過度美化獨處生活。
  • 重點二：專家憂心Z世代長期觀看，可能更傾向自我孤立。
  • 重點三：研究顯示社會孤立與孤獨，皆會提高早逝風險。

世界衛生組織(WHO)已將孤獨列為全球健康優先議題，但近期卻興起「孤獨網紅」風潮，部分網友及心理健康專家擔心，社群媒體過度美化獨處生活，可能影響年輕人的社交能力與活動。

一支影片列出以下標題：「你獨自住在紐約市，又沒有朋友，所以這就是你周五晚上的生活方式。」接著影片顯示一名身穿商務套裝的年輕女子回到家後，先抱著自己的貓咪撒嬌，接著清潔高跟鞋、洗澡，然後換上睡衣，坐在沙發上，一邊吃披薩、喝汽水，一邊看電視。之後她收拾整理房間、把垃圾拿出去，並說：「這間公寓裡絕對不能有任何雜物。」接下來的晚上，她則繼續和貓咪一起待在沙發上。

這支短片在 Instagram 累積超過1100萬次觀看。這也是網紅寶琳娜・西(Paulina Cee)迄今最成功的一支影片，她在Instagram擁有超過32萬名粉絲，帳號上還有許多類似的影片，內容都是強調她沒有朋友、獨自生活的日常。

有線電視新聞網(CNN)報導，寶琳娜・西是近年興起的「孤獨網紅」之一，這類創作者多為女性，公開紀錄獨居生活，從一個人吃飯、工作，到夜晚與寵物相伴，將原本容易被視為寂寞的生活呈現為平靜且怡然自得的選擇。

新澤西州心理治療師蓮恩(Phil Lane)表示，這些網紅「將獨處鋪上一層過於浪漫的面紗」；他特別擔心被稱作「最孤獨世代」的Z世代群體長期接觸相關內容後，可能更傾向孤立自己或追求過度獨立。

心理專家指出，獨處與孤獨是兩回事。

楊百翰大學(Brigham Young University)心理學與神經科學教授裘莉安·霍爾特-倫斯塔德(Julianne Holt-Lunstad)表示，社會孤立(social isolation)是指一個人長時間獨處、很少接觸社群；孤獨(loneliness)則是個人期待的社群連結與實際擁有的連結出現落差所產生的主觀感受。

加州聖瑪利諾(San Marino)臨床心理學者庫克(Lauren Cook)表示，獨處具備「修復」作用，若一個人主動選擇安靜獨處並藉此獲得平靜，未必是負面現象；但若獨處是為了逃避、害怕展現脆弱，甚至因此迴避約會及建立新關係，就可能反映焦慮正在主導生活。

研究顯示，長期缺乏社群連結可能影響健康。

2023年6月發表於「自然人類行為」(Nature Human Behaviour)期刊的一項研究發現，自認為社群孤立的受訪者，其早逝風險比活躍於社群的對象高32%，感到孤獨者的早逝風險則高14%。

蓮恩強調，「獨處本身並沒有不好，但當它變成長期狀態時，就會成為問題」，擁有大量年輕追隨者的網紅更應該意識到，其內容可能對粉絲產生負面影響。

專家擔心社群媒體過度美化獨處生活；示意圖。(美聯社)
專家擔心社群媒體過度美化獨處生活；示意圖。(美聯社)

精華 FAQ

  • 這類創作者多以獨居、獨自吃飯工作、夜晚與寵物相伴等日常為主題，把原本可能被視為寂寞的生活，呈現成平靜、自在甚至療癒的樣子。

  • 專家認為，影片若把獨處過度浪漫化，可能讓Z世代更傾向孤立自己，或把過度獨立當成理想，進而減少社交、逃避脆弱與建立新關係。

  • 2023年研究指出，自認社群孤立者的早逝風險高32%，感到孤獨者高14%。專家因此強調，獨處若成長期狀態，可能對身心造成實質傷害。

心理健康 紐約市

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