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發現「媽寶男友」 60%認同居傷感情 逾半前6個月就後悔

編譯中心／綜合報導
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調查發現，約六成受訪者認為，與男友或女友同居最終害了這段感情；示意圖。(美聯社)
調查發現，約六成受訪者認為，與男友或女友同居最終害了這段感情；示意圖。(美聯社)

原以為搬進男友或女友家就能展開甜蜜新生活，卻有人住進去後才發現對方不做家事、只想靠自己省錢，甚至還把自己當成是他／她的「媽」。產品設計與技術公司SharkNinja一項針對2000名美國人的調查發現，約五人中就有三人(即60%)認為，與男友或女友同居最終害了這段感情；且有54%的受訪者表示，開始同居的頭六個月就後悔同居決定。

「紐約郵報」(New York Post)報導，來自喬治亞州的艾咪(Amy)原本滿心期待搬到紐約皇后區和男友丹(Dan)一起展開新生活，結果抵達後才發現，自己搬進的不是兩人愛的小窩，而是男友的父母家。更讓她傻眼的是，丹明明有能力租房，卻根本不想離開父母。艾咪形容他既懶惰又幼稚，甚至被身邊的人私下叫作「骯髒丹」（Dirty Dan）。

艾咪回憶這段經歷時說，「他是個已經成年的男人，行為卻像個小孩。」

金錢也是情侶同居後的常見導火線。調查中有51.7%的人表示，財務壓力是和伴侶吵架的主要原因之一。來自曼哈頓上西城的莎拉(Sarah)就發現，男友搬來和她住，可能只是為了從原本的房東手上多拿一筆錢。

莎拉說，「他說服了房東和大樓管理員，讓他們相信因為公寓內有個黃蜂窩，他必須搬離，而且不知怎麼地，最後竟變成他可以拿到一筆錢，住到其他地方去。大約兩個月裡，我一直以為我們正在紐約展開共同的新生活，我還一直付房租，而他卻把自己那間公寓所拿到的額外補償金悄悄收入囊中。」

在受訪者中，高達45.7%的人表示，他們與伴侶發生爭吵，主要是圍繞著家務責任以及工作分配問題。

來自曼哈頓東村的瑞文(Raven)受不了交往四年的男友搬進來後完全不做家事，還認為某些家務「本來就是女人該做」。更誇張的是，當時房租也是她一個人負擔，男友卻連工作都懶得找。「我突然意識到：男友根本是我『兒子』，不是我伴侶。」瑞文最後要求男友搬走，甚至自己先住進飯店一周。

此外，43.4%的受訪者表示，生活習慣與作息不同也是同居衝突的重要來源。來自紐約布魯克林的米雅(Myah)就曾和同一名前男友「搬進搬出」三次，每次同居一、兩個月就分手，等她搬走、甚至簽下新租約後，男友又求她搬回去。

這些案例也顯示，同居不只是把兩個人的生活放在一起，更容易讓原本被約會掩蓋的生活習慣、金錢觀與責任分配問題浮上檯面。對不少情侶而言，搬進同一個屋簷下，才是真正看清彼此是否適合的開始。

多達45.7%的人表示，他們與伴侶發生爭吵，主要是圍繞著家務責任以及工作分配問題...
多達45.7%的人表示，他們與伴侶發生爭吵，主要是圍繞著家務責任以及工作分配問題；示意圖。(美聯社)

精華 FAQ

  • 調查顯示，同居並不一定讓感情更穩定，反而有60%受訪者認為會傷害關係，且54%的人在開始同居的前6個月內就後悔，顯示現實磨合常比想像更難。

  • 最常見的衝突包括財務壓力、家務分工不均，以及生活習慣與作息不同。調查中有51.7%的人提到金錢問題，45.7%的人認為家務責任最容易引發爭執。

  • 多個案例都顯示，同居後才看清對方的真實面貌，例如懶得做家事、依賴父母、把搬家補償金私下收走，甚至把伴侶當成照顧者，讓原本的感情迅速惡化。

喬治亞州 皇后區 曼哈頓

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