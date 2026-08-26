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領英拒當約會網站 但能看清個人資訊仍成熱門尋愛工具

編譯廖振堯／綜合報導
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22%的受訪者表示，他們曾在領英上主動聯繫或回覆一些帶有浪漫意圖的人；示意圖。(...
22%的受訪者表示，他們曾在領英上主動聯繫或回覆一些帶有浪漫意圖的人；示意圖。(美聯社)

儘管領英(LinkedIn)在社群政策中寫明其為「專業的網路平台，不是約會網站」，但相較於交友軟體上模糊不清的個人檔案，領英用戶通常擁有清晰頭像和豐富個人資訊，成為現代人尋找愛情的熱門工具似乎也並不意外。

華爾街日報報導，履歷範本平台Zety的一項調查顯示，約有四分之一的職場人士可以接受將領英作為約會工具；22%的受訪者表示，他們曾在領英上主動聯繫或回覆一些帶有浪漫意圖的人。

王瑞秋(Rachel Wong，音譯)當時便在領英上看到前同事索查克(Sam Sawchuck)發來的好友邀約，她一時不知該作何感想，因為兩人可能有一些共同的朋友和同事。索查克熱情邀她一起喝杯咖啡，也略帶歉意地承認他最初是在Tinder上看到王瑞秋的。

王瑞秋笑著說，她當時索性把索查克的邀請給公司裡的所有人看了，結果反而對她有利；她的同事們都為索查克的人品掛保證。王瑞秋接著瀏覽了索查克的領英頁面後，發現兩人身處相似的職業圈，而且他看起來很有抱負，此外也長得很帥。她接受了索查克的好友邀請，對話保持專業的態度，詢問他是否願意幫她思考一個工作難題。

如今他們已交往多年，正在為婚禮物色場地。王瑞秋表示就算是透過領英認識的，那又如何呢？「我的意思是，他是我迄今為止建立過最好的關係。」

領英也可以是一個有用的篩選工具，康乃爾大學即將升大二的學生伊斯托明(Katie Istomin)便希望她騰出寶貴時間交往的約會對象，能理解她繁忙的日程並幫助她實現她的抱負，「領英可以解決這個問題，你能知道他們的目標、達成了什麼成就等等。」只是領英會通知用戶「某人查看了你的頁面」，因此若是想低調觀察可能難以奏效。

約會教練布朗斯坦(Jaime Bronstein)非常提倡用領英於其他目的，但她建議開頭訊息應該符合平台規範，並且切勿過於明顯地表達浪漫情愫，她建議撰寫既能營造社交氛圍又能保持曖昧的訊息。應該避免以下三種搭訕方式：過於咄咄逼人的「你是單身嗎？」、帶有預設立場的「我希望這不會太奇怪，但是…」、在專業平台上談論外貌的「你真漂亮！」。

雖然領英在社群政策中寫明其為「專業的網路平台」，但依然成為現代人尋找愛情的熱門工...
雖然領英在社群政策中寫明其為「專業的網路平台」，但依然成為現代人尋找愛情的熱門工具。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為領英上的頭像、職涯背景與人際網絡通常較完整，比交友軟體更容易判斷對方條件與可信度，所以被視為可用來篩選潛在對象的平台。

  • Zety調查指出，約有四分之一的職場人士能接受用領英尋找伴侶，另有22%的受訪者曾在平台上主動聯繫或回覆帶有浪漫意圖的人。

  • 約會教練建議訊息要符合平台專業氛圍，保持含蓄而不露骨，避免直接問是否單身、先設前提道歉，或一開始就稱讚外貌太過明顯。

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