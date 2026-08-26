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逾200萬老年人犧牲退休生活養孫 其中110萬人60歲以上

記者顏伶如／綜合報導
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110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母；示意圖。(...
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母；示意圖。(美聯社)

人口普查局2024年的數據顯示，超過300萬名兒童生活在由祖父母承擔部分照顧責任的家庭中。大約有210萬至240萬名祖父母，是家中未滿18歲孫子女的主要照顧者，並負責撫養他們長大，其中110萬名祖父母的年齡為60歲以上。為了避免孫子女進入寄養制度，並讓他們有機會擁有更光明的未來，一些祖父母不惜犧牲自己的財務安全、退休生活、社交生活，以及身心健康。

「商業內幕」(Business Insider)新聞網站報導，59歲的薇琪·帕里塞拉(Vicki Parisella)與76歲丈夫薩爾(Sal Parisella)現在過的日子與原本想像的晚年生活截然不同，必須全職照顧13歲、11歲的兩名孫女，每天早上叫孩子起床準備上學，從食物銀行(food banks)拿回來的食品當中東拼西湊準備每一餐。

住在佛羅里達州雷克蘭德(Lakeland)的帕里塞拉夫妻，有個36歲女兒無力照顧孩子，帕里塞拉夫妻因此取得兩個孫女的臨時監護權。由於孩子生父並未放棄監護權，帕里塞拉夫妻一直無法永久領養孫女。目前與新男友住在坦帕的女兒偶爾前來探視，但仍沒能力全職照顧孩子。

「商業內幕」過去幾個月採訪50多名有相同處境的老年人，他們因為兒女吸毒、生病或過世，不得不承擔撫養孫輩的責任。

里塞拉夫妻跟許多接受採訪的祖父母一樣手頭拮据，手邊的錢常常很難撐過一個月。薩爾患有腎臟疾病，薇琪是家裡唯一經濟支柱，今年稍早為了繳房租導致銀行帳戶透支，全家人大多仰賴食物銀行解決三餐，這個月已經收到房東驅逐令。

薇琪擔任應付帳款專員的每周淨收入約615元。薩爾每月領取社安金1435元。

獨立撫養兩名孫子的63歲德州婦人蕾貝卡·布萊克(Rebecca Black)說：「如果我走了，孩子們會變成怎樣？我不希望他們被送到寄養系統。」

芝加哥祖母艾德里奇為孫子亨德利克做晚餐。(美聯社)
芝加哥祖母艾德里奇為孫子亨德利克做晚餐。(美聯社)

精華 FAQ

  • 人口普查局2024年數據顯示，超過300萬名兒童生活在由祖父母承擔部分照顧責任的家庭中，反映這類跨代照顧已相當普遍。

  • 約有210萬至240萬名祖父母是未滿18歲孫子女的主要照顧者，其中約110萬名祖父母年齡在60歲以上，顯示高齡者承擔沉重育兒責任。

  • 他們多半是為了避免孫子女被送進寄養系統，並希望孩子有更好未來；但同時必須承受財務拮据、退休受影響、社交減少與身心健康惡化等壓力。

佛羅里達州 人口普查 退休

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