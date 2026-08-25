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逾半高教人才外移 夏威夷發展科技業留人

記者顏伶如／綜合報導
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夏威夷曾是美國與國際觀光客首選目的地，但如今遊客流量被新興度假勝地瓜分。(美聯社...
夏威夷曾是美國與國際觀光客首選目的地，但如今遊客流量被新興度假勝地瓜分。(美聯社)

華爾街日報報導，夏威夷曾是美國與國際觀光客首選目的地，但如今遊客流量被新興度假勝地瓜分，當地沒有任何產業足以替代旅遊業，更不用說高薪工作；食物與住房價格一路走高，使得夏威夷州收入在生活成本調整之後變成全國最低地區之一。夏威夷大學經濟研究主任博納姆(Carl Bonham)說：「我們若不解決問題，將面臨更多年的貧血式成長，民眾會選擇離開。」

扣除通膨因素之後，夏威夷經濟的觀光收益在數十年前已經達到頂峰。如今觀光客尚未恢復到新冠疫情發生前的水準，今年6月前往夏威夷州的總入境人數，比2019年同期減少9%，其中國際遊客更是縮水50%。

州政府2025年秋季公布報告指出，夏威夷經濟在2024年仍高度依賴已經變得疲軟的觀光業。

夏威夷去年流失的人口比例高於其他各州，僅次於佛蒙特州。年輕成年人約占夏威夷總人口的五分之一，但在離開夏威夷的居民中，卻占了超過四成。夏威夷出生、受過高等教育者，超過一半目前生活在美國本土。

曾前往美國本土讀大學、之後回到歐胡島創辦人才培育新創公司的赫南德茲(Zack Hernandez)表示，該州只需要培養出幾家成功企業，就能為經濟注入動能。

他說：「如果一家市值1000億元的公司帶來30或50個工作機會，就能造就30或50名百萬富翁。」而這些人隨後又可以投資更多年輕的新創企業。

他表示，其中一種可能性是利用夏威夷位於美國與亞洲之間的戰略地理位置，擴大國防科技產業。

目前已有一群才智出眾的工程師，正致力於建立製造業與科技產業。政府官員希望，這些新興產業能夠拯救夏威夷，擺脫旅遊經濟疲軟、薪資低迷，以及大量年輕居民離開夏威夷前往美國本土發展的困境。

在夏威夷一個海濱小鎮，年輕員工撰寫程式、設計機械設備，並操作一台能夠切穿汽車車門的工業雷射機器。這一切都是為了打造由工程新創公司Normal Corp.構想的「Airform」冷暖空調系統。

主修電腦工程的23歲學生艾希頓．秋元(Ashten Akemoto)原本打算離開夏威夷，飛往日本上班，因為有人介紹認識前任谷歌(Google)員工、曾為矽谷初創孵化器Y Combinator成員梁喬許(Josh Leong，音譯)而留下，聯手創辦製造高效能空調機械的Normal公司，目前規模有20名員工。

在歐胡島的其他地方，夏威夷大學的學生正在製造將運往月球的設備。在北岸一座俯瞰海浪的山丘上，一群年輕科學家在蒙古包式建築裡，利用3D印表機製作廢水處理設備的零組件。而在檀香山的一處地下室裡，工程師則利用雞毛製作紡織材料。

州參議員葛倫．若井(Glenn Wakai)表示，新興產業將有助更多居民留在他們長大的島嶼。他說：「正在離開夏威夷的那些人，剛好是我們需要留下來重塑經濟的人。如果那些人都走了，剩下來還有誰？」

年輕成年人約占夏威夷總人口的五分之一，但在離開夏威夷的居民中，卻占了超過四成。(...
年輕成年人約占夏威夷總人口的五分之一，但在離開夏威夷的居民中，卻占了超過四成。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為當地幾乎沒有能取代旅遊業的產業，薪資又偏低、住房與食物成本高，導致人才持續外流；發展科技與製造被視為重建高薪工作與地方經濟的關鍵。

  • 夏威夷去年人口流失率居各州前段，年輕成年人雖只占總人口約5分之1，卻占出走者超過4成；而超過一半夏威夷出生且受高等教育者，現居美國本土。

  • 包括Normal Corp.在歐胡島打造高效能空調系統、學生製作月球設備、北岸團隊研發廢水處理零件，以及工程師以雞毛開發紡織材料，顯示新產業已開始萌芽。

佛蒙特州 夏威夷 觀光

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