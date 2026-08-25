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臉書一篇貼文獲熱烈回響 鄰居「免費借地種花」 助她開花店圓夢

編譯莊瑞萌／綜合報導
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門德-富蘭克林雇用10名員工。(美聯社)
門德-富蘭克林雇用10名員工。(美聯社)

田納西州曼菲斯(Memphis)一名女子透過當地臉書社團，獲得鄰居免費出借閒置土地，實現了開設花店與成為都市花農的夢想。如今她經營九處農地、一家花店，並雇用10名員工，同時也以捐贈花束與設立免費種子圖書館回饋社區。

美聯社報導，2020年，正值新冠疫情高峰期，瑪麗莎．門德-富蘭克林(Marisa Mender-Franklin)當時正籌備婚禮。她說，「我想自己種植並設計婚禮用的花應該會很有趣，但我沒有自己的土地，也也沒有管道取得土地。」

門德-富蘭克林發現臉書「不買東西」(Buy Nothing)社團成員曾免費提供不需要的家具、家居用品及其他物品給需要的人，「曾有人貼文幫孩子找一把法國號，不到六小時就找到了。」她心想，「如果社團能做到這件事，那一定有人有閒置的花園，可以讓我種花。」她在貼文中提出種植與販售花卉的想法，並承諾會做個好房客，而且每周為地主提供花束。

門德-富蘭克林說，「五分鐘內，我的手機就開始瘋狂響起。」一周內，她收到了40個免費種花地點的邀請，甚至有人自願幫忙除草或種植。

田州女子門德-富蘭克林獲得鄰居免費出借閒置土地，實現了開設花店與成為都市花農的夢...
田州女子門德-富蘭克林獲得鄰居免費出借閒置土地，實現了開設花店與成為都市花農的夢想。(美聯社)

如今，她全職經營花藝事業，擁有「中城刺藤與花卉」(Midtown Bramble and Bloom)花店，管理九塊大小不一的農地，並雇用10名員工，去年還舉辦了57場工作坊，為44場婚禮與大型活動提供花藝布置。

凱倫．戈萊特利(Karen Golightly)是最初出借幾塊地給門德-富蘭克林的地主之一，她說看到「不買東西」社團的貼文時毫不猶豫答應出借。每周收到的花束很可愛，「但最大的好處是它幫我串起了社區的人際網絡。」

戈萊特利說，「我們社區有花園步道，我因此認識了其他鄰居與園藝愛好者，如果沒有這個機會，我不會認識他們。」門德-富蘭克林最初耕作的一塊地沒有水源，戈萊特利還主動提出付錢給隔壁的屋主，從他的水龍頭接一條水管過來，而那位同樣是園藝愛好者的鄰居則幫她架設。

門德-富蘭克林的團隊將草坪和荒廢的花園改造成一畦畦、一排排的花田。除了能獲得花束及其他福利外，屋主還可以欣賞美麗的花園，卻無須承擔維護花園的責任。雙方會透過正式的租賃契約來確立協議，內容詳細規定各項事項，包括使用範圍以及水費等。

夢想成真後的門德-富蘭克林不忘回饋，自願將花束捐贈給當地組織、學校與慈善機構，她的店裡也有一個免費的蔬菜與本土野花種子圖書館。

精華 FAQ

  • 她在臉書「不買東西」社團發文，提出想種花販售並承諾善待地主，結果5分鐘內就有大量回應，一周內收到40個免費出借地點邀請。

  • 她已全職經營「中城刺藤與花卉」花店，管理9塊大小不一的農地，雇用10名員工，去年還辦了57場工作坊並承接44場婚禮與大型活動。

  • 她主動捐贈花束給當地組織、學校與慈善機構，店內還設有免費的蔬菜與本土野花種子圖書館，延續社區互助精神。

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