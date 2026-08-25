66歲南卡婦人失業16個月、投上百份履歷 如何找到新工作？

66歲的琳恩．李堅持不懈，在被裁員16個月後找到新工作。示意圖。(美聯社)

聯邦數據顯示，過去一年沒有工作的人中，超過25%失業最少6個月。對上了年紀的人來說，找工作尤其艱難。雇員福利研究所(Employee Benefit Research Institute)指出，除非擁有高度專業的技能，否則65歲以上的人，在就業緊張的市場中，失業後更難找到新工作。

不過華爾街 日報卻有一篇勵志報導，講述南卡 州一位66歲女子不放棄，最終找到新工作的故事。

故事的主角是琳恩．李(Lynn Lee)，去年初被大豆加工廠裁員後，在接下來的16個月投遞了數百份履歷，但全部沒有結果，她對此早已心中有數，明白以她66歲之齡去找工作是會困難得多。

然而她認為自己總能挺過來，2000年她被工作了29年的紡織公司裁員後，也找到了大豆加工廠的工作。

然而這一次她投遞了數百份履歷，參加無數次面試，卻都石沉大海。無論是礦業生產、臨時工，或是各種市政工作，沒有一家公司對她感興趣。

琳恩每個星期270元的失業救濟金，已在冬季結束。根據南卡州法例，一個人最多可領取20星期失業救濟金，而她一直依靠已故前夫每月830元的福利金生活。

她對華爾街日報說，曾經一度想放棄找工作，對自己感到非常沒有信心。不過，她最終迎來轉機，8月開始在南卡州一家專門協助殘疾人士就業的機構工作。

薪水比之前在大豆加工廠時薪17.40元略高，跟在紡織廠工時差不多。但若計算通膨在內，實際還是少了。

不過琳恩對這份新工作仍然非常興奮及緊張，「我已經16個月沒工作了，而且他們稱我的職位是『財務專員』(fiscal specialist)，光是這個名字就讓人害怕！」

8月3日是琳恩上班的第一天，前一天晚上她輾轉反側，害怕自己會錯過鬧鐘。

她說頭兩個星期讓她筋疲力盡，壓力巨大，因為她要努力熟悉州政府使用的各種數據系統，也不敢問太多問題打擾別人，幸而培訓她的人非常細心有耐性，同事們對她也不錯。

幾天下來，她開始適應工作，而最大的願望是工作到70歲，因此得堅持下去。

琳恩將於12月迎來67歲生日，她寄語同齡的找工作人︰「千萬不要放棄」。

對上了年紀的人來說，找工作尤其艱難。圖為內布拉斯加州奧馬哈的應徵者耐心等待。(美聯社)