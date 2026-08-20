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川普砍糧食券 麻州抗議者已絕食18天

編譯俞仲慈／綜合報導
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麻州反飢餓運動人士麗茲·威爾斯-奧吉維為抗議川普政府刪減糧食券經費，自8月2日開...
麻州反飢餓運動人士麗茲·威爾斯-奧吉維為抗議川普政府刪減糧食券經費，自8月2日開始絕食。(路透)

麻州反飢餓運動人士為抗議川普政府刪減「補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)經費，8月2日起絕食，並呼籲州長為日益縮減的糧食券籌募更多經費，解救挨餓的弱勢族群。

路透報導，麻州反飢餓工作小組成員、現年63歲的麗茲·威爾斯-奧吉維(Liz Wills-O'Gilvie)自本月2日以來，僅攝取飲水、電解質和葡萄糖片，希望透過絕食行動，喚起大眾對SNAP經費削減導致糧食危機的關注，並藉此對州長希利(Maura Healey)施壓，為麻州糧食券挹注更多經費。

身兼斯普林菲爾德食品政策委員會(Springfield Food Policy Council)與糧食機構「園藝社區」(Gardening the Community)負責人的威爾斯-奧吉維直言：「我知道飢餓是什麼感覺。」

聯邦農業部統計顯示，自2025年川普總統大刀闊斧改革聯邦經費並通過「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)，刪減SNAP經費以來，全美有超過530萬人喪失SNAP福利。

隨著11月期中選舉逼近、日益嚴重的糧食短缺以及不斷上漲的食物開銷，讓全美低收家庭經濟壓力雪上加霜，各州紛紛加快落實改革措施，部分州開始收緊SNAP申請流程，避免因計算錯誤而受到聯邦政府懲處。

負責管理SNAP的麻州過渡援助局(Department of Transitional Assistance，DTA)已證實，SNAP受惠人數減少近18萬2000人，其中約有6萬5000名兒童，威爾斯-奧吉維透露，DTA人員不堪工作負荷，許多民眾也聯繫不上負責人員而喪失福利。

DTA數據顯示，該機構每日來電數量自去年以來增加9%，約有47%來電無法接通，高於去年的37%，發言人表示，年初以來已增加118名新聘員工，積極透過其他管道協助弱勢族群順利領取糧食券，並重申：「我們會繼續竭盡所能，確保家庭、老人、退伍軍人和身障人士能夠獲得他們需要的食物援助。」

盡管罹患紅斑性狼瘡和低血糖症，加上禁食之故，威爾斯-奧吉維身體虛弱無法開車出門，只能在家中會見前來關切的州議員，但仍強調自己繼續絕食的決心：「有鄰居挨餓，我不能說絕食太難了，我要吃飯。」

精華 FAQ

  • 他們是為抗議川普政府削減「補充營養援助計畫」SNAP經費，並希望喚起外界關注糧食危機，同時向州長希利施壓，要求麻州籌募更多資金支援弱勢族群。

  • 63歲的麗茲·威爾斯-奧吉維自8月2日起只攝取飲水、電解質和葡萄糖片，至今已絕食18天。她雖然身體虛弱，仍表示因為看到鄰居挨餓，不會輕言放棄。

  • 麻州DTA證實SNAP受惠人數減少近18萬2000人，其中約6萬5000名是兒童；官方則稱已增聘118名員工，並強調會持續協助家庭、老人、退伍軍人與身障人士取得食物援助。

麻州 川普 糧食券

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