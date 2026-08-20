情侶逃離高物價 一年存下6萬元搬到哥斯大黎加

哥斯大黎加的平均生活成本比美國低19%。圖為民眾在該國北太平洋海岸沙灘戲水。(美聯社)

伊利諾州 一對情侶為了實現搬到哥斯大黎加生活的夢想，採取六個很需要耐心、毅力和做出犧牲的存錢 方法，在一年的時間存到6萬元，也成功實現夢想遷至哥斯大黎加生活，同時努力執行第二階段存錢計畫。

理財網站Moneywise報導，伊利諾州湖郡(Lake County)的艾比．芬恩(Abby Finn)和男友路克(Luke)去年的重要財務目標，是存到6萬元後搬到哥斯大黎加；為了實現夢想，他們願意徹底改變人生。

24歲的芬恩說，他們每天都精疲力盡，有時候甚至懷疑是否真的能達成目標搬到國外。

艾比的職業是物業助理經理(assistant property manager)，她在TikTok影片中記錄自己想搬到哥斯大黎加的願望，指出美國的生活成本對她來說已不合理，因為她不停地工作，卻感覺只是勉強維持生計，但哥斯大黎加相較之下，讓她真的能靠自己賺來的錢生活，她也想學更多哥國的語言、文化和生活方式。

根據數據庫網站Numbeo的數據，哥斯大黎加的平均生活成本比美國低19%，食品雜貨價格低14%，房租更是比美國低了驚人的43%，因此芬恩和路克開始制定一項雄心勃勃的6萬元儲蓄計畫。

這個計畫有六個策略，需要耐心、毅力和做出很多犧牲。他們的策略為：還清學貸，讓自己能瘋狂存錢；賣掉兩輛車的其中一輛，每個月省下700元；到餐廳當服務生作為第二份工作，每周工作60小時；盡可能預先準備好餐點；要求家人送他們搬到海外需要的物品，作為生日和聖誕節禮物；在送別派對上舉辦抽獎活動，分送自己的物品並收到附有現金的賀卡。

芬恩說，最簡單的方法是賣掉第二輛車，而最大的難題是，每天從早上8點工作到晚上11點還要自己準備餐點，他們盡量利用周六或周日上午準備飯菜，但不可能每餐都做好，不過他們找到一些快速的預製食譜、簡單的早餐，也會去兼職的餐廳吃飯。

芬恩路克最終成功存到6萬元，並實現搬到哥斯大黎加的夢想。芬恩說她現在遠距工作，職業是行政助理，但本來是醫事檢驗師(lab scientist)的路克找不到遠距工作，現在負責做家務和照顧寵物。

芬恩表示，在哥斯大黎加的生活改變了他們未來的儲蓄策略，除了開支大幅減少讓他們能夠更自然地存錢之外，他們還堅持自己煮飯，並透過每天運動或衝浪來省去健身房會員費，也一直堅持只有一輛車的原則。

芬恩說，現在存錢是為了之後在東南亞或歐洲定居並自己蓋房子，他們已實現一個目標，知道怎麼做能成功，現在正為下一個目標努力。

艾比．芬恩和男友努力省錢的最大難題，是每天從早工作到晚，還要自己準備餐點。(示意圖，美聯社)