我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任也要走

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

情侶逃離高物價 一年存下6萬元搬到哥斯大黎加

編譯中心／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
哥斯大黎加的平均生活成本比美國低19%。圖為民眾在該國北太平洋海岸沙灘戲水。(美...
哥斯大黎加的平均生活成本比美國低19%。圖為民眾在該國北太平洋海岸沙灘戲水。(美聯社)

伊利諾州一對情侶為了實現搬到哥斯大黎加生活的夢想，採取六個很需要耐心、毅力和做出犧牲的存錢方法，在一年的時間存到6萬元，也成功實現夢想遷至哥斯大黎加生活，同時努力執行第二階段存錢計畫。

理財網站Moneywise報導，伊利諾州湖郡(Lake County)的艾比．芬恩(Abby Finn)和男友路克(Luke)去年的重要財務目標，是存到6萬元後搬到哥斯大黎加；為了實現夢想，他們願意徹底改變人生。

24歲的芬恩說，他們每天都精疲力盡，有時候甚至懷疑是否真的能達成目標搬到國外。

艾比的職業是物業助理經理(assistant property manager)，她在TikTok影片中記錄自己想搬到哥斯大黎加的願望，指出美國的生活成本對她來說已不合理，因為她不停地工作，卻感覺只是勉強維持生計，但哥斯大黎加相較之下，讓她真的能靠自己賺來的錢生活，她也想學更多哥國的語言、文化和生活方式。

根據數據庫網站Numbeo的數據，哥斯大黎加的平均生活成本比美國低19%，食品雜貨價格低14%，房租更是比美國低了驚人的43%，因此芬恩和路克開始制定一項雄心勃勃的6萬元儲蓄計畫。

這個計畫有六個策略，需要耐心、毅力和做出很多犧牲。他們的策略為：還清學貸，讓自己能瘋狂存錢；賣掉兩輛車的其中一輛，每個月省下700元；到餐廳當服務生作為第二份工作，每周工作60小時；盡可能預先準備好餐點；要求家人送他們搬到海外需要的物品，作為生日和聖誕節禮物；在送別派對上舉辦抽獎活動，分送自己的物品並收到附有現金的賀卡。

芬恩說，最簡單的方法是賣掉第二輛車，而最大的難題是，每天從早上8點工作到晚上11點還要自己準備餐點，他們盡量利用周六或周日上午準備飯菜，但不可能每餐都做好，不過他們找到一些快速的預製食譜、簡單的早餐，也會去兼職的餐廳吃飯。

芬恩路克最終成功存到6萬元，並實現搬到哥斯大黎加的夢想。芬恩說她現在遠距工作，職業是行政助理，但本來是醫事檢驗師(lab scientist)的路克找不到遠距工作，現在負責做家務和照顧寵物。

芬恩表示，在哥斯大黎加的生活改變了他們未來的儲蓄策略，除了開支大幅減少讓他們能夠更自然地存錢之外，他們還堅持自己煮飯，並透過每天運動或衝浪來省去健身房會員費，也一直堅持只有一輛車的原則。

芬恩說，現在存錢是為了之後在東南亞或歐洲定居並自己蓋房子，他們已實現一個目標，知道怎麼做能成功，現在正為下一個目標努力。

艾比．芬恩和男友努力省錢的最大難題，是每天從早工作到晚，還要自己準備餐點。(示意...
艾比．芬恩和男友努力省錢的最大難題，是每天從早工作到晚，還要自己準備餐點。(示意圖，美聯社)

精華 FAQ

  • 他們認為美國生活成本過高，工作再忙也難以累積資產，因此想轉往生活費較低的哥斯大黎加，尋找更可負擔、也更符合自己理想的生活方式。

  • 主要包括還清學貸、賣掉一輛車、兼差當服務生增加工時、提前備餐、把搬家所需物品列為禮物，以及在送別活動中以抽獎和現金賀卡補充儲蓄。

  • 搬去後因生活成本較低，儲蓄變得更自然，兩人也維持自己煮飯、運動取代健身房、只用1輛車的習慣；下一步則想存錢到東南亞或歐洲定居並自建房屋。

伊利諾州 存錢

上一則

李維特才宣布將離任 白宮立法事務主任布雷德也要離職

下一則

謀刺財長長貝森未遂 跨性別者判刑6年1個月

延伸閱讀

24歲情侶為逃離高物價瘋狂存錢 一年存下6萬元搬離美國

24歲情侶為逃離高物價瘋狂存錢 一年存下6萬元搬離美國
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

7元「買」一棟200萬元房並非詐騙 背後有故事

7元「買」一棟200萬元房並非詐騙 背後有故事
5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

5旬夫妻賣光家當住郵輪 連續900天海上生活花費曝

熱門新聞

洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04
賈德納被指精心策畫，謀殺前夫。（美聯社檔案照）

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

2026-08-17 12:31
一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

2026-08-14 15:07

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價