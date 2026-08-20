食物、汽油、日常必需品飆漲 借錢買菜的人更多了

受通膨所苦，愈來愈多人不得不借錢購買食品雜貨。(美聯社)

田納西州 居民湯普森(Alexandra Thompson)和她的丈夫都有全職工作，但食品雜貨和汽油等日常必需品的價格上漲如此之快，讓他們的信用卡都刷爆了，現在每周只能靠現金來購買他們負擔得起的必需品。

「今日美國報」(USA Today)報導，31歲的湯普森談到丈夫和九歲兒子的食品開支時說，「感覺我們的食品雜貨價格幾乎每周都在上漲，我們每周只買必需品。」

電商行銷平台公司Omnisend的一項最新調查顯示，美國民眾普遍面臨類似的困境，愈來愈多人不得不借錢購買食品雜貨。

該公司在6月對1075名消費者進行的調查中，30%的受訪者表示，在過去三個月裡，他們在明知可能無法還清帳單的情況下，使用信用卡支付了食品、汽油、水電瓦斯費或醫療帳單等必需品。

另有20%的受訪者表示他們向親朋好友借錢，18%的受訪者使用「先買後付」產品，還有17%的受訪者表示，他們不得不動用原本用於其他用途的儲蓄。

根據華府無黨派智庫「城市研究所」(Urban Institute)7月發布的「2025年福祉與基本需求調查」(Well-Being and Basic Needs Survey for 2025)，近五分之一的受訪成年人動用積蓄購買食品雜貨，近20分之一的成年人使用「發薪日預支貸款」(payday advance loan)的現金購買食品雜貨。

在使用信用卡方面，近35%的18至64歲成年人表示，使用信用卡支付並全額還款；19.6%的人支付的金額少於帳單總額，但會支付最低還款額；8.7%的人並非每次都支付最低還款額。

身為圖書館員的湯普森說，她和丈夫年收入加起來約7萬元，不夠資格領取政府救濟金。她指出，儘管取消了所有訂閱服務，每個月也只外出用餐一兩次，但家裡幾乎每個月都入不敷出。

她表示，「這樣生活毫無樂趣可言，我根本存不了錢來改變現狀。」

Omnisend民調的其他結果包括以下幾點。

縮水式通膨(Shrinkflation)：89%的受訪者表示，注意到商家縮小包裝尺寸而價格卻保持不變的情況。 29%的受訪者認為這種漲價方式最不公平，59%的受訪者則說他們經常遇到這種情況。

品牌信任度跌至谷底：85%的受訪者認為品牌經常以通貨膨脹為由，為過高的價格上漲辯護。67%表示價格上漲改變了他們對曾經喜愛的品牌的看法，56%表示已經停止購買這些品牌。

指責政客和政策：45%的人認為政府比企業更應該為物價上漲負責。

30%的民眾在明知可能無法還清帳單的情況下，使用信用卡支付汽油、水電瓦斯費等必需品。(美聯社)