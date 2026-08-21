政府投資30億 巴爾的摩多年空屋翻紅

巴爾的摩上萬套空置房屋，因為房價高漲變得炙手可熱。圖為兒童在一棟空屋前玩耍。(美聯社)

巴爾的摩(Baltimore)上萬套空置房屋，幾十年來拖累社區、阻礙投資，如今卻因為馬里蘭州 和東岸的房價 高漲，變得炙手可熱。

華爾街 日報報導，幾十年來巴爾的摩難以解決空屋問題，因為翻新一棟空屋的成本高於翻新後的售價。曾經氣派的連棟屋變成了搖搖欲墜的空殼，拉低房產價值，成為火災及犯罪溫床。巴爾的摩市長史考特(Brandon Scott)在一次採訪中表示空置房屋隨處可見，「當人們看到一大片空屋時，沒人願意住在那裡，也沒人願意投資。」

近幾年，市府和州府共同啟動一項30億元的計畫來消除空置房屋，為非營利開發商和買房民眾提供補貼，也為房主提供維修補助。包括底特律、聖路易等許多後工業城市，都嘗試過類似的策略來減緩城市衰敗，但巴爾的摩近期的進展更為突出：幾十年來巴爾的摩空屋數量幾乎維持在1.6萬間左右，如今已降至1.2萬間以下。

政府官員和非營利開發商正採取「全體街區」(whole-block)的策略，盡可能控制街區內的房產一次性全面翻新，並增設社區花園和路燈。這種做法打破惡性循環進入良性循環，街區翻新吸引居民和企業，又再帶動鄰近街區的改造需求。

水管工及兼職房產投資者沃德倫(Chris Waldron)近日相中一間外牆斑駁剝落、窗戶被木板封住的空房，沒想到競標時還有人將他的出價翻倍喊出。沃德倫無奈之下跟進，最後4.5萬元得手，與其他地方相比可謂相當划算，但與巴爾的摩以往的空屋售價相比卻又嫌貴，顯示這些房產人氣漸增。

拍賣會隔天，沃德倫前往該空屋後不免覺得是挖坑給自己跳，屋裡堆滿了廚房用具、家具、衣服、瓶子，還有釘子朝上的木板鋪滿地板。不過沃德倫已經在盤算新浴室的位置，他計畫花13萬元和五個月的時間修繕，然後以30萬元以上的價格賣掉。

根據Zillow，巴爾的摩房價中位數為23萬5333元，全美平均房價為38萬1333元。買房民眾從新冠疫情期間開始增多，當時低利率吸引了大量資金流入住宅市場，推高房價，也使得房屋翻新工程有利可圖。即使現在利率上升，巴爾的摩的購屋需求依然旺盛；其他地區的房價一路飆升，來自華盛頓特區及周邊郊區的人們選擇巴爾的摩，認為這裡房價更為實惠。

巴爾的摩啟動了一項30億元的計畫來消除空置房屋，為非營利開發商和買房民眾提供補貼，也為房主提供維修補助。(示意圖，美聯社)