賣光家當住郵輪900天 5旬夫妻：比買房划算

納普夫婦住在28平方公尺的郵輪套房中，但他們說住在海上的日子沒有一天感到無聊。(示意圖，美聯社)

一對夫妻在郵輪 上相識交往及結婚，如今他們賣掉所有家當，搬離家園，把郵輪當作永久的家，他們接續參加不同郵輪行程，已經連續900個夜晚在海上度過，且認為這種生活方式比擁有房地產更經濟實惠。

鏡報(The Mirror)報導，54歲的傑夫納普(Jeff Knapp)和55歲的黛布納普(Debb Knapp)住在28平方公尺的郵輪套房中，但他們說，住在海上的日子沒有一天感到無聊。雖然住郵輪的一個月開支高達1萬元，但他們仍認為這樣的生活方式遠比買房更經濟實惠，當把房貸、租金、水電費用、買車的費用、汽車保險、房屋稅、修車的費用、食品雜貨的開支都加起來後，住郵輪的開支對他們來說非常划算。

這對夫婦並非一直待在同一艘郵輪，而是接續搭乘「名人郵輪公司」(Celebrity Cruises)不同的郵輪，他們的行程已經訂到2028年4月，並計畫持續這樣生活下去。

來自新澤西州 的傑夫和來自華盛頓州 的黛布，2024年2月在「名人海極號」(Celebrity Ascent)上的海景咖啡廳相遇並聊起了天，發現彼此都熱愛搭郵輪，他們有很多預定行程重疊，之後還連續五周一起旅行。

傑夫很快意識到，他想讓黛布和海上生活成為他未來生活中不可或缺的一部分，兩人2025年6月在邁阿密結為合法夫妻，同年11月，在名人揚極號上舉行第二次婚禮。

這對夫妻認為，住郵輪其實能省錢，食品雜貨也不例外，因為他們遵循嚴格的全肉飲食，在陸地上購買高檔肉品要花很多錢，但在郵輪上，他們每天都可以吃到非常可口的高級肉品。

在海上航行期間，這對夫婦透過以數位方式管理財務，郵件會被掃描後轉發給他們，他們依賴船上的醫療中心和醫生來滿足日常健康需求，並在靠港或陸地停留期間安排例行體檢，他們也會根據不斷變化的行程，密切注意旅行簽證和入境要求。

黛布想住在海上的想法由來已久，她在1995年首次搭乘郵輪後被該次體驗深深吸引，決定有朝一日要在海上度過退休生活。黛布在華盛頓州政府工作了29年，同時也從事房產買賣，最終將自己長久以來的夢想變成了現實。

傑夫曾是一名工匠、建築商、房屋翻新者和零售店老闆，起初他對郵輪旅行並不熱中，甚至在居住地搭渡輪都會暈船。然而，他某次被說服搭了一次郵輪後，發現現代郵輪不會讓他暈船，也立刻愛上搭郵輪。

這對夫妻說，他們並非出身富裕，兩人都在十幾歲就當了爸媽，早年的成年生活只有貧困和努力工作。如今他們共有六名成年子女和五名孫子女。兩人的生活方式雖和一般人不同，但他們認為在郵輪生活，給了他們渴望的自由。

納普夫婦說，他們遵循嚴格的全肉飲食，在陸地上購買高檔肉品要花很多錢，但在郵輪上，他們每天都可以吃到非常可口的高級肉品。(示意圖，美聯社)