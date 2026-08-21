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欠費丟房 遭HOA聲請法拍屋增加 追討手段更強硬了

記者顏伶如／綜合報導
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全國各地遭到社區住戶協會聲請法拍的房屋數量正在增加。(美聯社)
全國各地遭到社區住戶協會聲請法拍的房屋數量正在增加。(美聯社)

福斯商業新聞網(FOX Business)報導，社區住戶協會(HOA)由於面臨日漸沉重的財務壓力，對積欠費用的屋主採取愈來愈強硬的手段，全國各地遭HOA聲請法拍的房屋數量正在增加。房地產專家說，HOA以激進手段追討欠費的背後原因，包括營運成本開銷提高、預備基金縮水，並且擔心積欠費用恐將導致協會無力支付必要花費。

華爾街日報報導，根據房地產數據分析機構ATTOM統計，與HOA有關的房屋法拍數量在今年第一季有6376件，比兩年前同期增加近40%。

以紐約州米德爾島(Middle Island)的「費爾維尤第一公寓」(Fairview Condo 1)為例，在202個單元裡有15個單元拖欠每月595元的費用，HOA每月面臨8900元資金缺口，其中有10個單元的房子已進入法拍。

某些屋主拖欠費用是因為失業或離婚，「費爾維尤第一公寓」住戶協會主席阿米洛夫斯基(Deborah Amilowski)說，某些投資客持有的房子也因積欠會費而面臨法拍。

專門追蹤HOA欠費趨勢與法拍狀況的房地產科技公司Benutech共同創辦人福克斯(Brian Fox)說，HOA為避免自身陷入財務困境，紛紛對於積欠費用的屋主祭出強硬手段。

HOA通常依賴住戶繳納每月或每年會費，支應維護、修繕、保險、景觀綠化與其他社區服務開銷。然而，某些屋主因為生活開銷上升而變得手頭困難，愈來愈多住戶協會面臨欠費增加的問題。

某些協會如今對於欠費已經不再提供寬限期，而是盡快把案件移交律師處理，或者對於欠費屋主的房屋聲請留置權(liens)。從公寓大樓到豪宅社區都有案例發生，在許多州，未清償的留置權最終可能導致房屋遭到法拍。

喬州一家亞特蘭大電視台針對HOA進行系列報導，發現由於喬治亞州沒有規範所有HOA的統一法律，也沒有任何州政府機構負責監督這些協會，數以千計的屋主因此面臨房產留置權問題；有些人甚至因為HOA提出法拍程序而失去房屋。

HOA面臨人員薪資、景觀綠化、維修、建築材料等成本開銷全面上漲的難題，保險則是成本變貴的主要原因之一。「社區協會研究基金會」(Foundation for Community Association Research)統計顯示，接受訪問的HOA當中，有93%說產物保險、意外保險費用增加，約半數協會表示保費漲幅在11%到25%之間，有10%協會則說保費上漲超過100%。

加州屋主瑞克利夫因未付HOA費用，房子遭法拍。(美聯社)
加州屋主瑞克利夫因未付HOA費用，房子遭法拍。(美聯社)

精華 FAQ

  • 主要因為HOA面臨人員薪資、維修、景觀與保險等成本全面上漲，部分社區預備基金又縮水，若欠費持續增加，協會可能無力支付必要支出，因此改採更強硬催收。

  • 根據ATTOM統計，今年第一季全美與HOA有關的法拍數量達6376件，較兩年前同期增加近40%，顯示欠費衍生的法拍風險正在擴大。

  • 部分協會不再提供寬限期，會迅速把案件交由律師處理，或先對房屋聲請留置權；在許多州，若欠費未清，留置權最後可能進一步導致房屋遭法拍。

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