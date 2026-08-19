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50歲後夫妻最常吵的不是錢 心理學家曝「1問題」最傷感情 恐釀熟年離婚

編譯中心／綜合報導
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阿拉斯加的社區區居民共同享用傳統餐點，讓婚姻生活和社交維持連結。(美聯社)
阿拉斯加的社區區居民共同享用傳統餐點，讓婚姻生活和社交維持連結。(美聯社)

近年「銀髮離婚」(Gray Divorce)現象逐漸受到關注，不少相伴數十年的夫妻，在50歲後反而選擇分道揚鑣。心理學家指出，許多人以為退休後最大的婚姻考驗來自經濟壓力，但實際上，50歲以上夫妻最容易爆發衝突的原因並非金錢，而是如何拿捏與子女、父母等親友之間的相處界線，若長期無法取得共識，可能逐漸累積怨懟，甚至成為熟年離婚的導火線。

我們通常會把50歲之後的人生視為黃金歲月的開始，如果你正處於一段婚姻或長期的伴侶關係中，那麼你們很可能已經攜手度過了人生中的多次風雨。

然而Parade雜誌報導，多位心理學家分析，退休後夫妻相處時間增加，過去因工作、育兒而被忽略的價值觀差異，也更容易浮現。Thriveworks執業心理學家克莉絲朵‧賽迪(Crystal Saidi)表示，隨著職涯結束、孩子離家，夫妻有更多時間相處，可能讓原本被忙碌生活掩蓋的問題逐漸顯現。

不少人認為退休後最大的壓力來自經濟，但專家認為，比起財務問題，與親友之間的界線更容易成為婚姻衝突導火線。神經心理學家薩南．哈菲茲(Sanam Hafeez)指出，許多人對子女、孫子女或年邁父母抱有強烈責任感，有人認為家人永遠應擺在第一位，也有人希望保有夫妻生活與私人空間，當雙方想法不同時，便容易產生摩擦。

心理學家米雪兒‧雷諾(Michele Leno)也表示，拒絕需要幫助的家人，往往會讓人感到愧疚或不安，但若對家人有求必應，卻可能犧牲夫妻關係，長期下來累積不滿，甚至成為婚姻裂痕。

除了「親友界線」外，專家也點出幾項50歲後常見的衝突來源，包括孩子離家後出現「空巢期」，夫妻才發現長年將重心放在育兒，彼此互動反而減少；退休生活規畫不同，例如一方想旅行、一方偏好待在家，也可能因生活期待不同而發生爭執。此外，社交需求、是否搬遷居住地，以及伴侶隨年齡增長帶來的外貌變化，也都是容易引發摩擦的因素。

面對人生下半場的婚姻考驗，專家建議，夫妻應刻意安排時間交流，不要只有討論衝突，也要分享彼此生活與感受，增進情感連結。同時，隨著人生階段改變，雙方也應重新調整家庭角色與責任，學會共同面對改變，而非抗拒改變。專家認為，透過一起培養新興趣、規畫旅行或體驗新的生活方式，都有助於重新建立共同回憶，讓婚姻在退休後仍能維持緊密連結。

科羅拉多州的Glass夫婦在22歲兒子意外被警擊斃後，以1900萬元和解費推動員...
科羅拉多州的Glass夫婦在22歲兒子意外被警擊斃後，以1900萬元和解費推動員警應變訓練，兩人也克服喪兒之痛對婚姻和家庭的考驗。(美聯社)

精華 FAQ

  • 專家認為，最常引爆衝突的不是財務，而是親友界線，也就是對子女、孫子女與年邁父母該投入多少時間、精力與責任，夫妻若看法不同就容易摩擦。

  • 因為職涯結束、孩子離家後，夫妻相處時間變多，過去被工作與育兒掩蓋的差異會更明顯，原本沒處理好的情緒與期待，也更容易在日常互動中累積成怨懟。

  • 建議夫妻刻意安排交流時間，不只談衝突，也要分享感受與生活；同時重新分配家庭角色，並一起培養新興趣、規畫旅行，重新建立共同回憶與連結。

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