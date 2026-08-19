翻轉中年定義 女性40正值黃金期

43歲的好萊塢女星安海瑟薇宣布懷孕喜訊後，身著一襲迪奧藍色長裙出席電影「奧德賽」倫敦首映會。(美聯社)

小說家兼記者艾瑪‧羅森布倫(Emma Rosenblum)在華爾街 日報撰文指出，以往只要年過40，就被視為中年大叔或中年大媽，如今隨著時代變遷，年齡被重新定義，所謂「中年」反倒成為人生的「黃金時期」(prime time)。

43歲的好萊塢 女星安海瑟薇(Anne Hathaway)宣布懷孕喜訊後，上個月身著一襲迪奧(Dior)藍色長裙出席電影「奧德賽」(The Odyssey)倫敦首映會，鏡頭前的海瑟薇輕撫孕肚，難掩一臉的欣喜與驕傲。

今年4月，45歲的女星娜塔莉波曼(Natalie Portman)對「哈潑時尚」(Harper's Bazaar)分享高齡懷孕的心境：「我知道這是種莫大榮幸、也是個奇蹟，而且知道可能是最後一次，所以我珍惜每一刻。」

1989年電影「當哈利遇見莎莉」(When Harry Met Sally)劇中，女主角莎莉驚呼：「我要40歲了。」哈利反問：「什麼時候？」莎莉無奈表示：「總有一天。」經典台詞真實描述當時女性的中年恐慌。不過時隔30年，好萊塢出現高齡產婦早已不是新聞，許多年過40的女性依然處於活力四射的精采階段，因為購房、事業、生子等重要階段，已因個人、社會和經濟因素而延後。

美國房地產經紀人協會(National Association of Realtors)統計發現，2025年首次購屋者的年齡中位數達到40歲；還有聯邦疾病防治中心(CDC)針對1990年至2023年資料分析後發現，40歲及以上女性生育率激增193%；全美教育統計中心(National Center for Education Statistics)數據也顯示，2021年逾40歲研究生人數超過60萬，占全國總數近20%，其中女性占比約66%。

CDC報告指出，2024年美國女性預期壽命為81.4歲，因此年過40女性活到80多、甚至90多歲的機率很高，並開始在各種領域賦予全新光環，例如43歲肯亞女星露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o)獲邀在「奧德賽」飾演絕世美女「特洛伊的海倫」(Helen of Troy)；45歲實境秀藝人金卡戴珊(Kim Kardashian)的緋聞依然吸引大眾關注；還有44歲小威廉斯(Serena Williams)6月重返網壇，參加溫布頓(Wimbledon)公開賽單打，可惜首戰失利，不過她46歲的姊姊大威廉斯(Venus Williams)仍在各地征戰巡迴賽。

44歲小威廉斯6月重返網壇。(美聯社)