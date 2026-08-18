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要開學了 注意「書包別超重」孩子體重15%是警戒線

編譯莊瑞萌／綜合報導
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專家建議選擇適合孩子身形的書包，包括附有兩條寬厚襯墊的肩帶。(美聯社)
專家建議選擇適合孩子身形的書包，包括附有兩條寬厚襯墊的肩帶。(美聯社)

隨著開學季來臨，許多學童每天背著沉重的書包上學，數位裝置、教科書、水壺與體育用品堆疊在一起，可能已超出孩童身體負荷。雖然常見建議是書包重量不超過體重10%至15%，但專家強調應視個別情況盡可能減輕背上負擔。

美聯社報導，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)指出，書包超重的徵兆包括孩子身體前傾以支撐重量，或走路困難，肩帶則不應對肩膀造成壓痕。兒科醫師肯迪(Sadika Kendi)表示背部傷害雖不常見，但仍有可能發生，尤其是在孩子背著重書包跌倒時。她說，「如果孩子絆倒或跌倒，背上又有一個又大又重的書包，情況會更糟。額外的重量可能提高傷害的程度。」

雖然常以孩子體重的10%至15%作為書包重量參考標準，但肯迪表示，目前尚無足夠證據建立一套適用所有人的通用標準，兒童身形、力氣、身體發育與日常活動各不相同，照顧者應考量孩子的個別需求，並盡可能讓書包保持最輕。

鳳凰城歷史老師奈斯(Samantha Ness)表示，家長應將重點放在確認孩子擁有基本用品，而非追逐流行或昂貴等物品。隨著科技在學校作業中日益重要，部分學生已不再帶紙本，完全依賴電子裝置，但卻讓這些裝置成為分心的來源。高年級學生的書包甚至可能裝有化妝品、指甲油和吹風機。

該郡的小學生家長現在可以選擇不讓孩子將裝置帶回家。維吉尼亞州費爾法克斯郡(Fairfax County)家長團體「費爾法克斯郡家長理性科技使用協會」(Fairfax County Parents for Intentional Technology)發言人費奇(Alix Fetch)說，她7歲的孩子通常只帶午餐、水壺，偶爾帶一個裝有作業或老師通知的文件夾，即使這樣也感覺沉重。

專家建議選擇適合孩子身形的書包，包括附有兩條寬厚襯墊的肩帶、襯墊背部、可分散重量的隔層以及重新分配重量的腰帶或胸帶。美國兒科學會則建議，當孩子拿起與背上書包時，應膝蓋彎曲而非使用腰部，以避免拉傷。雖然有輪子的書包對受傷的孩子有幫助，但專家表示，在在樓梯或擁擠走道，輪子書包可能造成絆倒的危險。

兒科醫師肯迪表示，兒童在坐車時應取下書包，避免書包影響安全帶在車禍或突然煞車時的作用。另外，定期清理書包也有助於減少不必要的重量，有些老師建議每周清理一次。

許多學童每天背著沉重的書包上學，可能已超出孩童身體負荷。(美聯社)
許多學童每天背著沉重的書包上學，可能已超出孩童身體負荷。(美聯社)

精華 FAQ

  • 一般常見建議是書包重量不要超過孩子體重的10%至15%，但醫師強調這只是參考，仍應依孩子身形、體力與發育狀況個別調整。

  • 常見警訊包括孩子背書包時身體前傾、走路吃力，或肩帶在肩膀上留下明顯壓痕；若出現這些情況，就應考慮減少重量。

  • 可選擇有寬厚肩帶、襯墊背部與分隔設計的書包，定期清理不必要物品，必要時讓孩子不必把裝置帶回家，並教導正確提拿方式。

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