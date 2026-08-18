幼童溺水成頭號死因 醫籲落實防溺技能

孩子下水時，家長要緊盯孩童的一舉一動。(美聯社)

兒科醫生及水域安全相關人士紛紛警告，美國兒童溺水的人數近年持續增加，呼籲家長培養孩童游泳能力並具備溺水預防技能，且當孩子下水時確實緊盯孩童的一舉一動。

美聯社報導，美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)近期發布警告，報告主要作者謝諾伊(Rohit Shenoi)寫道，「溺水發生時，分秒必爭，快速救援和復甦可能代表生離死別或終身殘疾。」

美國每年約有4000人至5000人溺斃，多數為在湖泊、池塘或海洋中溺斃的成人。

就統計數字分析，溺水對兒童的威脅更大，且是1歲至4歲兒童的頭號死因，也是5歲至14歲兒少的一大死因。

幼齡組的白人兒童溺水率較高，高齡組則以非裔 、美洲印第安人與阿拉斯加原住民兒童的溺水率偏高。

康乃狄克州 連鎖超市執行長李奧納德(Stew Leonard)一家人1989年前往聖馬丁島(St. Martin)家族旅遊時，當年僅21個月大的兒子斯圖威(Stewie)不幸溺斃。

李奧納德的妻子金(Kim Leonard)回憶當時情景說道，「我看到斯圖威在外面，我以為他(李奧納德)看著他。我們從來沒有討論過這個問題，例如『你抓住他了嗎？』當所有人都看著的時候，卻沒有人真正注意。」

李奧納德說：「水裡漂著幾顆氣球，過幾分鐘，大家都在問，斯圖威在哪裡？找到他的人是我，他臉朝下，趴在泳池裡。」

李奧納德夫婦化悲憤為力量，成立「斯圖．李奧納德三世水域安全基金會」(Stew Leonard III Water Safety Foundation)，資助兒童游泳課程並推廣溺水預防方法。

美國兒童意外溺斃人數，曾經因為廣泛宣導、游泳課程普及與泳池圍欄法規等因素，自1980年代的每年約2000人，降至2000年代初期的1000人以下；2019年至2024年溺斃人數卻從756人增至865人，且以5歲以下幼童居多。

聯邦疾病防治中心基金會(CDC Foundation)的溺水預防計畫資深主任泰莎‧克萊孟(Tessa Clemens)表示，新冠肺炎疫情中斷游泳課程與救生員培訓，導致救生員短缺，加上泳池數量增加、無人監督的游泳情形變多，可能是幼童溺斃人數增加的原因。

李奧納德強調游泳課程與監護人確實注意下水幼童安全的重要性，他說：「孩子們參加的所有活動當中，唯一能拯救他們生命的，就是讓他們去學游泳。」

李奧納德呼籲家長在泳池邊放下手機，全神貫注的看顧孩童，因為「這一切都在一瞬間發生」。

專家呼籲家長培養孩童游泳能力並具備溺水預防技能。(美聯社)