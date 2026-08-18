我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

菲律賓校園槍擊2死9傷 學生帶2把槍進校 還全程拍攝

溺水亡送太平間 亞利桑納州1歲半男童奇蹟生還

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
亞利桑納州1歲半男童費奧迪里諾今年2月溺水被醫生宣告死亡數小時後，在太平間被發現...
亞利桑納州1歲半男童費奧迪里諾今年2月溺水被醫生宣告死亡數小時後，在太平間被發現還活著。(取自GoFundMe)

亞利桑納州吉爾伯特(Gilbert)警方指出，1歲半男童費奧迪里諾(Vincent Fiordilino)今年2月溺水被醫生宣告死亡數小時後，在太平間被發現還活著。警方建議檢察官以虐待兒童重罪罪名起訴男童父母，因為男童父母坦承在觀看超級盃(Super Bowl)的家庭派對上吸食大麻，沒有妥善照顧男童。但最終檢方決定不起訴這對父母。

根據警方調查，費奧迪里諾2月8日下午5點30分在超級盃派對上從父母視線消失，後來被參加派對的客人發現面部朝下漂浮在後院游泳池。男童父母後來接受警方訊問時，雙雙坦承在派對上吸大麻而神智不清。

警方指出，費奧迪里諾被急送人員送到梅西吉爾伯特醫療中心(Mercy Gilbert Medical Center)，當晚6時20分被醫師宣告死亡之後，晚間7時23分送到醫院太平間。數小時之後，法醫辦公室人員前來接收遺體時發現男童還有呼吸，院方出動直升機將費奧迪里諾緊急送到鳳凰城兒童醫院(Phoenix Children's Hospital)。

醫院人員說，男童可能出現瀕死呼吸(agonal breathing，又稱臨終喘息)現象，也就是瀕臨死亡時可能發生的非自主反射。

根據美聯社取得的文件，當時在醫院的吉爾伯特警員表示，他們多次看到這名兒童可能仍有生命跡象，但孩子最終仍被送往一間作為太平間使用的「冷藏室」。

紀錄還顯示，警方與一名醫生之間似乎關係緊張。該醫生曾對其中一名警員說：「請做好你的工作，也讓我做我的工作。我讀醫學院是有原因的。」宣告男孩死亡的醫師堅持診斷無誤，指示醫護人員停止搶救。

梅西吉爾伯特醫療中心稱此案是「令人心碎的事件」，但拒絕透露更多細節，僅表示已對「提供醫療照護的各個層面進行徹底檢討，以了解事情經過，並做出有意義的改變，進一步強化醫療照護品質。」

吉爾伯特警方並未建議對醫師提出刑事指控，但建議對男童的父母提出疏忽指控。不過馬瑞波卡郡(Maricopa County)檢察官瑞秋・米契爾(Rachel Mitchell)表示，要達到「排除合理懷疑」的定罪標準並不容易。

米契爾7月29日在說明她的決定時指出：「男童家中設置了多個兒童安全鎖及安全措施，而且當時有多名成年人在家中，所有人都認為有人在看顧這名兒童。此外，調查並未發現父母有任何因吸毒而明顯能力受影響的跡象。」

根據GoFundMe募款活動專頁，費奧迪里諾被送到鳳凰城兒童醫院後，腎臟、肺部、肝臟都陷入衰竭，雖然照片子顯示沒有腦損傷，但未來康復過程將是沒長的挑戰。

圖為男童被發現飄浮在後院游泳池的住家。(美聯社)
圖為男童被發現飄浮在後院游泳池的住家。(美聯社)

精華 FAQ

  • 男童在超級盃家庭派對上從父母視線中消失，後來被客人發現面部朝下漂浮在後院游泳池中，隨即送醫急救。

  • 他在醫院被宣告死亡並送入太平間後，法醫人員接收遺體時發現仍有呼吸，院方立刻以直升機送往鳳凰城兒童醫院。

  • 檢察官認為要達到排除合理懷疑的定罪標準不容易，且現場有多名成人、家中有安全措施，並未找到父母吸毒致明顯失能的證據。

超級盃 亞利桑納州 大麻

上一則

槍殺妻子死囚18日伏法 佛州今年第13次執行死刑

下一則

比撒哈拉沙漠熱 「熱穹」籠罩南部12州恐持續一周

延伸閱讀

中國基因編輯試驗受試兒童死亡 2周內遭曝光第2起 疑遭隱瞞1年

中國基因編輯試驗受試兒童死亡 2周內遭曝光第2起 疑遭隱瞞1年
日2歲男童罹罕癌 父母60天募34萬買救命藥 暖心故事還有番外篇

日2歲男童罹罕癌 父母60天募34萬買救命藥 暖心故事還有番外篇
康尼島國慶槍擊案第2嫌犯落網 控罪擴大到88條

康尼島國慶槍擊案第2嫌犯落網 控罪擴大到88條
自由女神像旁翻船母女亡 家中尚有6歲兒

自由女神像旁翻船母女亡 家中尚有6歲兒

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
美國食品藥物管理局（FDA）已將上個月發布的雞蛋召回令提升至最高風險等級，並警告民眾，接觸這些雞蛋可能造成嚴重健康風險。示意圖（美聯社）

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

2026-08-14 17:35
這幅「Torero」版畫極為罕見，是全球已知僅30幅帶有畢加索本人簽名的稀有版本之一。（美聯社）

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

2026-08-15 23:14
洛杉磯的貧民窟「遊民巷」（Skid Row）。（美聯社）

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

2026-08-17 15:19
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
美國海軍飛彈驅逐艦「班福特號」。資料照片。（路透）

美驅逐艦南海失去電力4天 廁所空調全停 連供餐都成問題

2026-08-15 05:04

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招

無痛存下一半以上收入 超級儲蓄者都用這4招
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫

微軟高管當街遭槍殺 竟是前妻精心策畫
伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事

伊朗宣告轉守為攻 設期限要美國照辦 否則準備升級戰事