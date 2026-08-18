溺水亡送太平間 亞利桑納州1歲半男童奇蹟生還

亞利桑納州1歲半男童費奧迪里諾今年2月溺水被醫生宣告死亡數小時後，在太平間被發現還活著。(取自GoFundMe)

亞利桑納州 吉爾伯特(Gilbert)警方指出，1歲半男童費奧迪里諾(Vincent Fiordilino)今年2月溺水被醫生宣告死亡數小時後，在太平間被發現還活著。警方建議檢察官以虐待兒童重罪罪名起訴男童父母，因為男童父母坦承在觀看超級盃 (Super Bowl)的家庭派對上吸食大麻 ，沒有妥善照顧男童。但最終檢方決定不起訴這對父母。

根據警方調查，費奧迪里諾2月8日下午5點30分在超級盃派對上從父母視線消失，後來被參加派對的客人發現面部朝下漂浮在後院游泳池。男童父母後來接受警方訊問時，雙雙坦承在派對上吸大麻而神智不清。

警方指出，費奧迪里諾被急送人員送到梅西吉爾伯特醫療中心(Mercy Gilbert Medical Center)，當晚6時20分被醫師宣告死亡之後，晚間7時23分送到醫院太平間。數小時之後，法醫辦公室人員前來接收遺體時發現男童還有呼吸，院方出動直升機將費奧迪里諾緊急送到鳳凰城兒童醫院(Phoenix Children's Hospital)。

醫院人員說，男童可能出現瀕死呼吸(agonal breathing，又稱臨終喘息)現象，也就是瀕臨死亡時可能發生的非自主反射。

根據美聯社取得的文件，當時在醫院的吉爾伯特警員表示，他們多次看到這名兒童可能仍有生命跡象，但孩子最終仍被送往一間作為太平間使用的「冷藏室」。

紀錄還顯示，警方與一名醫生之間似乎關係緊張。該醫生曾對其中一名警員說：「請做好你的工作，也讓我做我的工作。我讀醫學院是有原因的。」宣告男孩死亡的醫師堅持診斷無誤，指示醫護人員停止搶救。

梅西吉爾伯特醫療中心稱此案是「令人心碎的事件」，但拒絕透露更多細節，僅表示已對「提供醫療照護的各個層面進行徹底檢討，以了解事情經過，並做出有意義的改變，進一步強化醫療照護品質。」

吉爾伯特警方並未建議對醫師提出刑事指控，但建議對男童的父母提出疏忽指控。不過馬瑞波卡郡(Maricopa County)檢察官瑞秋・米契爾(Rachel Mitchell)表示，要達到「排除合理懷疑」的定罪標準並不容易。

米契爾7月29日在說明她的決定時指出：「男童家中設置了多個兒童安全鎖及安全措施，而且當時有多名成年人在家中，所有人都認為有人在看顧這名兒童。此外，調查並未發現父母有任何因吸毒而明顯能力受影響的跡象。」

根據GoFundMe募款活動專頁，費奧迪里諾被送到鳳凰城兒童醫院後，腎臟、肺部、肝臟都陷入衰竭，雖然照片子顯示沒有腦損傷，但未來康復過程將是沒長的挑戰。

圖為男童被發現飄浮在後院游泳池的住家。(美聯社)