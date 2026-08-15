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法規考慮 允許無方向盤自駕計程車上路

編譯廖振堯／綜合報導
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Zoox無人駕駛計程車內部有四個面對面併排座位，沒有方向盤，也沒有剎車踏板。（本...
Zoox無人駕駛計程車內部有四個面對面併排座位，沒有方向盤，也沒有剎車踏板。（本報系檔案照片）

多數現行車輛安全法規都是幾十年前制定的，其基礎建立在「駕駛座上有人操縱汽車」的原則上，而無人自駕車正在挑戰這些法規。隨著自駕技術逐漸成熟，相關法規也逐漸追上步伐；聯邦監管機構正為無人計程車鋪平道路，允許其不安裝方向盤等手動控制裝置就能上路，最終甚至可能連煞車踏板都取消。

美聯社報導，國家公路交通安全管理局(NHTSA)上個月提案，允許自駕計程車在沒有煞車踏板的情況下行駛，但該提案目前仍在審議中。局長莫里森(Jonathan Morrison)表示NHTSA希望更新相關法規，在發揮監督作用的同時也適用於自駕車。莫里森說，70、80、90年代時制定的標準，不會預見未來出現能夠讓車輛自動駕駛的技術，而方向盤、雨刷、後視鏡等部件在自駕車皆非屬必要。

亞馬遜(Amazon)旗下的全自動駕駛計程車Zoox在7月30日獲准開始收費載客，一旦獲得州和地方政府批准，即可投入營運。這些特製汽車配備四個面向車內的座椅，自去年以來已在拉斯維加斯、舊金山提供免費乘車服務。30日下午，在賭城拉斯維加斯主要街道上，幾乎每個Zoox站點都有至少兩名乘客在等候搭乘。

公路與汽車安全倡導組織(Advocates for Highway and Auto Safety)卻質疑Zoox，因為該公司未能提供詳細資料，證明其車輛不使用方向盤或其他標準控制裝置，也能在公共道路上安全行駛。該組織的總法律顧問庫爾多克(Peter Kurdock)稱，Zoox的承諾背後沒有任何資料佐證，令人擔憂。

莫里森也說，自駕技術的確能避免真人駕駛戶出現的分心或酒駕，但也出現一些問題。有時自駕車會做出一些奇怪的舉動，例如突然停在路中間，或是難以駛出停車場。但他表示，NHTSA會立即回應這些事件，無論是超車校車、干擾急救人員，都會調查、召回、採取改善行動，民眾不必過度擔憂這些自駕計程車的安全性。

但美國公路安全保險協會(IIHS)近期表示，政府要求自駕車公司呈報的事故資料有限，很難評估安全紀錄。IIHS指出，大多數公司並未報告自駕車的行駛里程，所以無法計算事故率；目前也沒有明確規定哪些事故必須通報，因此自駕車公司報告的輕微事故遠多於真人駕駛，真人駕駛通常只有在發生重大損失或人員傷亡時才會報告事故。

在賭城拉斯維加斯，乘客正要搭上Zoox無人駕駛計程車。(美聯社)
在賭城拉斯維加斯，乘客正要搭上Zoox無人駕駛計程車。(美聯社)

精華 FAQ

  • NHTSA提案的核心，是讓自駕計程車可在沒有方向盤、煞車踏板等傳統手動控制裝置下行駛，顯示現行法規正朝適配無人駕駛技術的方向調整。

  • Zoox已於7月30日獲准開始收費載客，並在拉斯維加斯、舊金山提供過免費乘車服務；但若要正式投入營運，仍須再取得州與地方政府批准。

  • 倡議團體質疑Zoox缺乏證據證明無方向盤仍能安全上路；IIHS則指出事故與里程資料不完整、通報標準不明，導致難以計算事故率並比較安全紀錄。

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