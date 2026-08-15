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5款2萬元以下二手車 專家推薦適合青少年

編譯中心／綜合報導
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2019年式現代聖塔菲Hyundai Santa Fe。(美聯社)
2019年式現代聖塔菲Hyundai Santa Fe。(美聯社)

青少年駕駛經驗不足，愛冒險且開車時容易分心，疾病管制及預防中心(CDC)指出，車禍是13至19歲的青少年傷亡的主要原因。家長可以藉由提供專業駕駛指導、當良好駕駛榜樣、為青少年選擇安全的車輛來降低風險。

美聯社報導，權威購車指南Edmunds整理出五款最適合青少年且價格低於2萬元的二手SUV，每一款皆曾獲美國公路安全保險協會（IIHS）的最高安全選擇獎（Top Safety Pick award）和國家公路交通安全管理局（NHTSA）的五星安全評級，它們的共通點是都有優異的碰撞測試成績。

2021-2023年式雪佛蘭開拓者Chevrolet Trailblazer

車身小巧但特色十足，內部空間寬敞實用，引擎燃油效率很好，但盲點偵測系統與後方橫向車流警示系統並非標配，為青少年選購二手開拓者時，務必尋找選配該功能的車輛。每台開拓者都有青少年駕駛功能，讓父母能在孩子不在家時監控他們的駕駛習慣。

2019-2023年式現代聖塔菲 Hyundai Santa Fe

現代2019年對這款中型SUV重新設計，加入一長串標準駕駛輔助功能，能讓青少年行車更安全。此外，訂閱現代Bluelink車輛連線服務還能讓家長設定車輛速度、青少年宵禁時間以及車輛駛出預設地理圍籬等警示。

2018-2023年式馬自達Mazda CX-5

CX-5小型跨界SUV在2017年經過重新設計，並在2018年將盲點偵測和倒車車側警示系統列為標配，因此獲得IIHS和NHTSA的最高評級。無論選擇哪一年份的CX-5都要確保車輛有i-Activsense主動安全科技，這在2020年成為標準配備，該系統為車輛配備了所有可用的駕駛輔助功能。此外，父母親們也可以放心，因為CX-5的資訊娛樂系統內建了自動911緊急救援功能，可在發生碰撞時自動聯繫急救人員。

2019-2023年式速霸陸森林客Subaru Forester

若想為青少年選擇一輛視野清楚、配備標準全時四輪驅動(AWD)且底盤較高的SUV，森林客應屬首選。這台小型跨界休旅車在2019年重新設計，加入許多標準駕駛輔助功能，包括前方車輛恢復行駛的警示功能。要注意的是入門級車型並未配備盲點偵測系統與後方橫向車流警示系統，因此建議在預算範圍內找一台有這項功能的二手森林客。

2021-2023年款福斯Volkswagen ID.4

這是想駕駛電動休旅車的青少年首選。這輛緊湊型純電動車有後輪驅動和全輪驅動兩種版本，環保署測得滿電行駛里程依不同車款，分別為209哩和275哩，訂閱Car-Net Safe & Secure後，ID.4將配備緊急救援和自動碰撞通知系統。此外，它還配備了緊急輔助系統，若偵測到駕駛沒有反應，系統可以將汽車安全停下。

2020年式馬自達 Mazda CX-5。(美聯社)
2020年式馬自達 Mazda CX-5。(美聯社)

2022年式福斯Volkswagen ID.4全電動休旅車。(美聯社)
2022年式福斯Volkswagen ID.4全電動休旅車。(美聯社)

2022年式雪佛蘭開拓者Chevrolet Trailblazer。(美聯社)
2022年式雪佛蘭開拓者Chevrolet Trailblazer。(美聯社)

2020年式速霸陸森林客Subaru Forester。(美聯社)
2020年式速霸陸森林客Subaru Forester。(美聯社)

精華 FAQ

  • 文章指出青少年駕駛經驗不足、容易冒險且常分心，導致車禍風險偏高，並引用CDC說明車禍是13至19歲青少年傷亡的主要原因，建議家長提高警覺。

  • 這5款車的共同點是價格都低於2萬元，且都曾獲IIHS最高安全選擇獎與NHTSA五星安全評級，代表它們在碰撞測試與整體安全表現上都相當出色。

  • 文章建議優先留意盲點偵測、後方橫向車流警示、青少年駕駛監控、車速與宵禁設定等功能；例如Trailblazer、Santa Fe、CX-5、Forester與ID.4都各有不同的安全或遠端管理特色。

保險 二手車 CDC

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