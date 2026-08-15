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保車險就安心？去年交通事故45%遭拒賠 比10年前增10%

編譯廖振堯／綜合報導
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資料顯示，去年全美發生超過600萬起交通事故，結果其中45%汽車責任和醫療索賠遭...
資料顯示，去年全美發生超過600萬起交通事故，結果其中45%汽車責任和醫療索賠遭拒絕理賠。(美聯社)

法律強制規定車主必須購買汽車保險，然而保險卻常常無法提供車主所期望的財務支持。車主索賠卻空手而歸的可能性幾乎像擲硬幣一樣，獲賠的機會愈來愈渺茫。

華爾街日報報導，去年美國發生超過600萬起交通事故，分析數千家公司監管文件發現去年結案的汽車責任和醫療索賠中，有45%遭汽車保險公司拒絕賠償，比10年前此類索賠的35%相比有所上升。

汽車保險理賠大致分為兩大類，第一類是車輛損失，也就是碰撞險的理賠，用於在事故發生後修理或更換車輛；如果投保的是綜合險(comprehensive coverage)，則也可能涵蓋車輛遭竊，或因火災、洪水、蓄意破壞造成的損失。

保戶透過這類理賠獲得賠償的機會最高，華爾街日報分析發現去年已結案的此類理賠中，未獲任何賠付的比率略低於四分之一，與10年前大致相同。

另一類則是醫療費用與責任險，也就是因車主肇事而產生的損失，包括對方車輛，以及對方駕駛和乘客所受到的損害。此外，還有無保險及保險不足駕駛人保險，如果你遭到保險保障不足的駕駛人撞擊，這類保險可能提供賠償。這是當今車主更常遭遇挫折的類別，責任險和醫療保障的理賠通常更複雜，更可能涉及法律訴訟，而且費用也高於車輛損失理賠。

加州一位駕駛人班頓(Christopher Benton)2023年撞上另一輛車，造成輕微事故，原以為他的5000元索賠會順利通過。但Allstate旗下的National General拒絕支付，原因是班頓保單申請時並未達到「揭露所有14歲或以上家庭成員」的要求，儘管發生車禍時不是班頓的兒子在駕駛。班頓表示直到事故發生後，他和他的保險經紀人才知道這項報告要求。

據史坦普全球市場情報(S&P Global Market Intelligence)，去年汽車保險公司每收1元保費，就支付約61分的理賠金，這是自2020年以來最低的「淨賠付率」(Net Loss Ratio)。

美國消費者聯盟(Consumer Federation of America)保險部主任海勒(Douglas Heller)表示，保險公司利用壓低理賠、拒賠的方式，從那些沒有資源、或者在某些州沒有反擊權的客戶身上榨取額外利潤。保險公司則表示，是因為假索賠、詐欺猖獗，才會更常拒絕理賠，也指責律師們動不動便提起訴訟。

精華 FAQ

  • 華爾街日報分析發現，去年結案的汽車責任和醫療索賠中，有45%遭保險公司拒絕賠償，較10年前的35%明顯上升，顯示車主獲賠難度增加。

  • 車輛損失理賠，如碰撞險與部分綜合險，通常較容易獲賠；去年這類已結案索賠中，未獲任何賠付的比率略低於四分之一，與10年前大致相同。

  • 消費者團體認為保險公司透過壓低理賠、拒賠獲取額外利潤；保險公司則反駁是因假索賠、詐欺與訴訟增加，才讓拒賠更常見，雙方看法分歧。

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