從洛杉磯搬到西雅圖4個月 華人曝6大差異：晴天變得很珍貴

網友表示非常珍惜西雅圖的晴天，只要預報周末有陽光，就會立刻安排出遊。圖為西雅圖的派克市場。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華人搬到西雅圖後更珍惜晴天，周末只要有陽光就立刻安排出遊。

華人搬到西雅圖後更珍惜晴天，周末只要有陽光就立刻安排出遊。 重點二： 她認為西雅圖大眾運輸較方便，但停車費與整體居住成本偏高。

她認為西雅圖大眾運輸較方便，但停車費與整體居住成本偏高。 重點三：西雅圖自然景觀與安靜步調吸引人，但雨季與娛樂選擇較少。

美國幅員廣大，各地的氣候與文化差異巨大。一名華人 網友「開心車厘子子子子」今年3月底從洛杉磯 搬到西雅圖 ，居住4個月後在小紅書 分享兩地生活差異。她表示，西雅圖的大自然、大眾運輸與涼爽氣候帶來不少驚喜，但房租、停車費及多雨天氣也需要適應。貼文吸引逾130則留言，不少曾在兩座城市生活的網友加入討論，對於洛杉磯與西雅圖哪裡更適合居住，意見呈現兩極。

「開心車厘子子子子」表示，搬家後最大的改變是開始珍惜晴天。過去住在洛杉磯時幾乎天天放晴，不太需要查看天氣；到了西雅圖，只要預報周末有陽光，就會立刻安排出遊。短短4個月已走訪近30座公園，並把晴天留給雪山、海邊、湖泊及周末探索。她也驚喜發現，搬到西雅圖後住過新舊不同房屋，至今未見蟑螂，與先前在洛杉磯老房子反覆除蟲的經驗差異明顯。

交通方面，她認為西雅圖大眾運輸比洛杉磯方便，搭乘時也較安心，華盛頓大學學生與工作人員還有免費乘車福利，對汽車的依賴程度相對較低。不過，西雅圖市區周邊停車並不容易，許多公寓車位須另外租用，每月約100至300美元，有些甚至不提供車位。若再加上房租、車位及污水處理等費用，住在交通便利、靠近學校或市區的整體成本，可能比她過去在洛杉磯租屋更高。

「開心車厘子子子子」也提到，西雅圖道路坡度及地形起伏較大，第一次開車前往Kerry Park時，對設在陡坡上的紅綠燈相當不習慣。如今她已逐漸適應當地較慢的生活步調，也喜歡短程開車就能抵達森林、雪山與湖海的便利。雖然懷念洛杉磯的陽光和晚霞，但西雅圖的自然景觀與安靜氛圍，同樣帶給她不同感受。

西雅圖的冬天多是雨季，和洛杉磯氣候大不相同。圖為西雅圖的亞馬遜總部園區。(路透)

不少留言認同西雅圖大眾運輸便利、植被茂盛，晴天時景色尤其壯麗；也有人提醒，「開心車厘子子子子」尚未經歷完整雨季，應等到11月至隔年初再評價。部分曾從洛杉磯搬到西雅圖的居民表示，長期受到陰雨、物價及娛樂選擇有限影響，最後仍搬回加州；另有人即使在雨季也喜歡西雅圖。

整體而言，兩座城市各有取捨，洛杉磯勝在陽光、餐飲及娛樂，西雅圖則以自然環境、公共運輸與較慢的生活節奏吸引居民。