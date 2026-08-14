這所高中獲評A級 教師卻淚崩：17歲學生連4個字都寫不出

一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。示意圖（美聯社）

據紐約郵報報導，休士頓 一名學區主管日前為一所高中最新獲得的「A」級評等辯護。此前，該校一名教師因發布影片，哭訴自己所教的高年級學生竟然無法閱讀和寫作，影片在網路上迅速爆紅。

德州 休士頓獨立學區（Houston Independent School District）學區主管邁爾斯（Mike Miles）周四表示，學生閱讀與寫作能力不佳「並不是什麼新資訊」。當記者詢問他對惠特利高中（Wheatley High School）教師威廉斯（Darius Williams）那段令人心痛、淚流滿面的社群媒體 影片有何看法時，邁爾斯如此回應。這段影片後來受到全國媒體關注。

邁爾斯並未因此發出警訊，反而強調並「慶祝」惠特利高中近年來的進步。根據KHOU報導，該校在德州教育廳（Texas Education Agency）的學校問責評鑑中，首次獲得「A」級；四年前，該校還是「F」級。

威廉斯則表示，學生的閱讀能力低落到讓他甚至無法順利完成一堂課。

「我不認為這是什麼新資訊。」邁爾斯說。「我想，過去四年或三年來，我們大家其實都有同樣的感受，那就是有些孩子需要…支援。」

他告訴記者，「四年前，惠特利高中是『F』。當時有更多學生無法達到年級應有的閱讀程度，也有更多學生無法達到應有的數學程度。這就是我們現在在這裡的原因。這也是為什麼這件事如此重要，以及為什麼我們正在針對學生無法達到年級閱讀程度的問題採取行動。」

「是的，我們做得很好。我希望我們能慶祝這件事。事實上，明天我們就要去惠特利高中，慶祝他們拿到『A』。」他說。

不過，邁爾斯也補充，「因為除非你想到這些數字背後所代表的孩子，否則這個『A』和這些數據其實沒有多大意義。」

這段爆紅影片是在午休時間錄製的。威廉斯表示，開學第二天，他甚至連第一堂課都無法撐完，學生的閱讀能力讓他情緒徹底崩潰。

「我剛剛上完一堂三小時的課，我真的在課堂中間崩潰了。」威廉斯說。

威廉斯是一名「新教育系統」（New Education System，NES）職業與技術教育（CTE）教師。他表示，自己給班上的高年級學生一分非常短的閱讀作業，只有兩段文字，並要求他們寫出一句話。

然而，當學生完成這項任務後，他卻震驚不已。

「基本上，那個句子是我幫他們完成的。」他說，「這些孩子都是17、18歲，但他們連四個字都填不出來。四個字！」

威廉斯顯然難掩挫折與失望。

他雙眼通紅、淚流滿面地表示，自己的學生其實能夠說話、思考，也能夠為自己的想法提出理由，但他們卻無法將這些能力轉化為書面文字。

「現在才開學第二天，我就有一些高年級學生根本無法閱讀，也有一些高年級學生根本不會寫。他們不會寫！」威廉斯哭著說。

休士頓獨立學區主管邁爾斯則強調，惠特利高中已獲得德州政府「A」級問責評等。

官員表示，過去四年來，惠特利高中的閱讀成績持續改善。

德州教育局的學校問責評等，主要衡量各年級學生的學習成果，以及學生是否已做好進入下一個年級的準備。

此外，評等也會衡量學校在多大程度上協助學生為高中畢業後的人生做好準備，包括大學、就業市場或軍隊等不同道路。

因此，盡管教師的影片凸顯出部分學生在基本閱讀與寫作能力上仍面臨嚴重困難，學區主管仍認為，惠特利高中從四年前的「F」級進步至如今的「A」級，值得肯定與慶祝。

▲ 影片來源：Instagram＠dariuscooks（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.