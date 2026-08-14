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泰勒絲Dior婚紗至今仍成謎 業界搶推「泰勒絲風」

編譯陳韻涵／綜合報導
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陳家寶的設計之一。（路透）
陳家寶的設計之一。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：泰勒絲婚紗尚未公開，婚紗業者已搶先布局「泰勒絲風」
  • 重點二：大衛新娘依其美學推出24套草圖，主打好萊塢魅力與低腰版型。
  • 重點三：多家品牌觀望細節並尋找靈感，可能帶動新材質與頭紗潮流。

流行天后泰勒絲(Taylor Swift)的婚紗款式至今仍成謎，但婚紗業者紛紛搶先布局，準備推出「泰勒絲風格」的禮服搶攻市場商機。

路透報導，泰勒絲7月3日於紐約麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)舉行嚴格保密的婚禮，官方證實這對新人請迪奧(Christian Dior)打造婚紗禮服，但廣大的泰勒絲粉絲「Swifties」期盼偶像能公開婚紗全貌。

婚紗連鎖店「大衛新娘」(David's Bridal)在美國擁有約200家門市，其香港設計團隊已根據泰勒絲的美學風格，繪製約24套設計草圖，尤其著重好萊塢式魅力與低腰版型。

執行長凱莉·庫克(Kelly Cook)表示，相關事前準備工作能讓品牌「在了解最終的禮服款式後，迅速採取行動」。

「大衛新娘」官網數據顯示，泰勒絲風格婚紗的搜尋量已大幅上升，禮服單價從數百元到3000元以上的款式都有。

「大衛新娘」的香港資深訂製與設計主管陳家寶 (Viola Chan)表示，團隊研究泰勒絲的個人生活，設計出鑲飾舞會禮服、簡約細節禮服，以及具儀式用途更換的短裙三大類款式。

陳家寶表示，設計靈感來自「泰勒絲的妝容、髮型，也可能是她更換的禮服數量、禮服顏色與花卉裝飾」。

西班牙巴塞隆納婚紗品牌Pronovias則表示，將從泰勒絲的造型、服飾材質與「態度」中汲取靈感。

以色列特拉維夫高檔婚紗公司Galia Lahav創意總監莎倫·塞佛(Sharon Sever)指出，不尋常的顏色或材質，如粉紅色或金屬蕾絲，可能掀起婚紗業界的新一波流行風潮，獨特的頭紗設計也可能帶動新趨勢。

紐約婚紗品牌Jenny Yoo設計總監莉莎·龐托尼(Liza Pontoni)則說：「在設計領域，圖像至關重要」，品牌目前採取觀望態度。

美國婚紗時裝公司Justin Alexander Group正在敲定2028年春夏系列草圖，執行長瓦肖(Justin Warshaw)表示，若泰勒絲近期公布迪奧禮服的細節，公司可能將部分元素融入設計，甚至提前發布新系列商品。

獨立婚紗品牌Lovely Bride創辦人萊妮·李斯特(Lanie List)則說，新款設計最多只參考泰勒絲風格。

「大衛新娘」的香港資深訂製與設計主管陳家寶展示泰勒絲風格的婚紗設計。（路透）
「大衛新娘」的香港資深訂製與設計主管陳家寶展示泰勒絲風格的婚紗設計。（路透）

精華 FAQ

  • 因官方已證實由Dior打造婚紗，但細節仍保密，粉絲與市場高度關注，使婚紗業者提前依其風格備案，盼在曝光後迅速推出對應商品。

  • 大衛新娘香港團隊已繪製約24套草圖，聚焦好萊塢式魅力與低腰版型，並延伸出舞會禮服、簡約禮服與可更換短裙等多種款式。

  • 業者多從造型、材質與態度發想，像是粉紅色、金屬蕾絲、特殊頭紗或花卉裝飾都可能成為新趨勢，部分品牌也在觀望細節後再調整設計。

泰勒絲 香港

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