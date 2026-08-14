化身林肯夫人撥弄捲髮 楊伯文9月登百老匯首秀
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紐約百老匯(Broadway)即將迎來新的「第一夫人」，曾獲艾美獎提名的「周六夜現場」(Saturday Night Live)前班底楊伯文(Bowen Yang)將於9月首度登上百老匯舞台，在黑色喜劇「哦，瑪麗！」(Oh, Mary!)中，飾演前第一夫人瑪麗·陶德·林肯(Mary Todd Lincoln)。
「哦，瑪麗！」由柯爾·埃斯科拉(Cole Escola)透過荒誕手法重新詮釋故總統林肯夫人的故事，曾獲東尼獎肯定。
楊伯文將自9月15日起，於「蘭心劇院」(Lyceum Theatre)展開為期12周的演出，該劇自2024年在百老匯首演以來，已連續演出逾百周。
原僅規畫短檔演出的「哦，瑪麗！」，不僅在百老匯暢旺，也在英國倫敦著名的劇院區「倫敦西區」(West End)榮獲勞倫斯奧立佛獎(Olivier Awards)，全美巡演訂9月啟動。
過去曾有多位明星演員詮釋瑪麗這個角色，或者說是「古怪、夜夜笙歌的誇張版林肯夫人」更貼切，歷來包括珍考克斯基(Jane Krakowski)、提圖斯博格斯(Tituss Burgess)，以及楊伯文在「周六夜現場」的前同事瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)。
楊伯文4日發布短片宣布他已提前準備進入角色狀態，內容致敬他與馬特羅傑斯(Matt Rogers)共同主持的播客(Podcast)節目「文化人」(Las Culturistas)。
楊伯文在短片中化身林肯夫人，撥弄招牌的黑色捲髮並露出得意笑容。
楊伯文告訴紐約娛樂雜誌「Vulture」說，去年夏季就曾獲邀詮釋瑪麗一角，但因為與「周六夜現場」的工作行程衝突而婉拒。
他說：「當時我被那個時間表綁死，沒辦法給自己足夠的準備空間。我絕對不會在不夠慎重、不夠認真、不夠尊重地情況下，面對我的百老匯首秀。」
楊伯文2025年12月宣布離開「周六夜現場」，讓不少粉絲感到意外與不捨；對此，楊伯文在「綜藝」(Variety)雜誌主辦的一場對談中表示，「感覺時機對了」。
除了舞台劇演出外，楊伯文的影視螢幕作品也持續增加；他將為動畫電影版「魔法靈貓」(The Cat in the Hat)配音，該片預計11月上映。此外，楊伯文正與羅傑斯合作，為尋光影業(Searchlight Pictures)創作一部喜劇。
他將在黑色喜劇《哦，瑪麗！》中飾演前第一夫人瑪麗·陶德·林肯，並自9月15日起於蘭心劇院演出12周，完成個人百老匯首秀。 該劇自2024年在百老匯首演以來，已連續演出逾百周，不僅在百老匯長紅，也在倫敦西區獲得勞倫斯奧立佛獎肯定，並將啟動全美巡演。 他表示去年夏天曾受邀演出，但因《周六夜現場》工作衝突而婉拒，認為自己需要更充分準備；如今離開節目後，覺得時機已成熟。
精華 FAQ
他將在黑色喜劇《哦，瑪麗！》中飾演前第一夫人瑪麗·陶德·林肯，並自9月15日起於蘭心劇院演出12周，完成個人百老匯首秀。
該劇自2024年在百老匯首演以來，已連續演出逾百周，不僅在百老匯長紅，也在倫敦西區獲得勞倫斯奧立佛獎肯定，並將啟動全美巡演。
他表示去年夏天曾受邀演出，但因《周六夜現場》工作衝突而婉拒，認為自己需要更充分準備；如今離開節目後，覺得時機已成熟。
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