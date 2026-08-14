化身林肯夫人撥弄捲髮 楊伯文9月登百老匯首秀

楊伯文將於9月首度登上百老匯舞台，在黑色喜劇「哦，瑪麗！」中，飾演前第一夫人瑪麗·陶德·林肯。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 楊伯文9月15日將登上百老匯，首演黑色喜劇《哦，瑪麗！》

楊伯文9月15日將登上百老匯，首演黑色喜劇《哦，瑪麗！》 重點二： 他將飾演瑪麗·陶德·林肯，成為該劇新一任第一夫人。

他將飾演瑪麗·陶德·林肯，成為該劇新一任第一夫人。 重點三：該劇百老匯長演逾百周，並將展開全美巡演與倫敦成功紀錄。

紐約百老匯 (Broadway)即將迎來新的「第一夫人」，曾獲艾美獎 提名的「周六夜現場」(Saturday Night Live)前班底楊伯文(Bowen Yang)將於9月首度登上百老匯舞台，在黑色喜劇「哦，瑪麗！」(Oh, Mary!)中，飾演前第一夫人瑪麗·陶德 ·林肯(Mary Todd Lincoln)。

「哦，瑪麗！」由柯爾·埃斯科拉(Cole Escola)透過荒誕手法重新詮釋故總統林肯夫人的故事，曾獲東尼獎肯定。

楊伯文將自9月15日起，於「蘭心劇院」(Lyceum Theatre)展開為期12周的演出，該劇自2024年在百老匯首演以來，已連續演出逾百周。

原僅規畫短檔演出的「哦，瑪麗！」，不僅在百老匯暢旺，也在英國倫敦著名的劇院區「倫敦西區」(West End)榮獲勞倫斯奧立佛獎(Olivier Awards)，全美巡演訂9月啟動。

過去曾有多位明星演員詮釋瑪麗這個角色，或者說是「古怪、夜夜笙歌的誇張版林肯夫人」更貼切，歷來包括珍考克斯基(Jane Krakowski)、提圖斯博格斯(Tituss Burgess)，以及楊伯文在「周六夜現場」的前同事瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)。

楊伯文4日發布短片宣布他已提前準備進入角色狀態，內容致敬他與馬特羅傑斯(Matt Rogers)共同主持的播客(Podcast)節目「文化人」(Las Culturistas)。

楊伯文在短片中化身林肯夫人，撥弄招牌的黑色捲髮並露出得意笑容。

楊伯文告訴紐約娛樂雜誌「Vulture」說，去年夏季就曾獲邀詮釋瑪麗一角，但因為與「周六夜現場」的工作行程衝突而婉拒。

他說：「當時我被那個時間表綁死，沒辦法給自己足夠的準備空間。我絕對不會在不夠慎重、不夠認真、不夠尊重地情況下，面對我的百老匯首秀。」

楊伯文2025年12月宣布離開「周六夜現場」，讓不少粉絲感到意外與不捨；對此，楊伯文在「綜藝」(Variety)雜誌主辦的一場對談中表示，「感覺時機對了」。

除了舞台劇演出外，楊伯文的影視螢幕作品也持續增加；他將為動畫電影版「魔法靈貓」(The Cat in the Hat)配音，該片預計11月上映。此外，楊伯文正與羅傑斯合作，為尋光影業(Searchlight Pictures)創作一部喜劇。

黑色喜劇「哦，瑪麗！」透過荒誕手法重新詮釋故總統林肯夫人的故事。圖為該劇的一幕。(美聯社)