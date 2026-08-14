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華人演員楊珍妮把移民超市變喜劇舞台 冷場就丟蝦餅

編譯陳韻涵／綜合報導
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單口喜劇演員楊珍妮今年夏季將移民超市變成「一夜限定」的喜劇舞台，推出「好蛋移民超...
單口喜劇演員楊珍妮今年夏季將移民超市變成「一夜限定」的喜劇舞台，推出「好蛋移民超市單口喜劇巡演」。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：楊珍妮把移民超市變成巡演舞台，冷場還會丟蝦餅。
  • 重點二：她以移民處境、不孕經歷回應政治，作品具強烈社會性。
  • 重點三：巡演從5場擴至近20場，9月底將返洛杉磯錄製特輯。

單口喜劇演員楊珍妮(Jenny Yang)今年夏季展開一場特殊的巡迴表演，將移民超市變成「一夜限定」的喜劇舞台。她笑說，每當笑話冷場，就會拿蝦餅丟觀眾，「這就是我的夢想」。

美聯社報導，楊珍妮曾演出串流影音巨頭Netflix(網飛)作品「孫家兄弟」(The Brothers Sun)，她表示，這趟「好蛋移民超市單口喜劇巡演」(Good Egg Immigrant Grocery Store Standup Comedy Tour)是她做過最具政治與創作意義的作品，藉此回應川普政府打壓移民的行動如何影響亞裔、西語裔與非裔社區。

「好蛋移民超市單口喜劇巡演」廣受好評，從原先的五場，擴大至將近20場，6月5日從洛杉磯出發，走訪明尼蘇達州明尼亞波利斯市(Minneapolis)、鳳凰城等地，預計9月底返回洛杉磯錄製喜劇特輯。

台灣出生的楊珍妮去年12月回台灣接受體外受精療程卻失敗，她感嘆沒有「一顆好蛋(卵子)」得以組成家庭。

聯邦移民及海關執法局(ICE)當時嚴厲執法的新聞甚囂塵上，促使她結合過去組織勞工團體的經歷與喜劇熱情，構想出在移民超市巡演的構想。

她表演時談論的主題，從不孕症到提高大眾對移民在美國生活經歷的認識，涵蓋相當廣泛。儘管喜劇演員對於單口喜劇是否應該避談政治存在分歧，楊珍妮一直都不避諱談論政治。

她說：「人們以不同的理由踏入單口喜劇這門藝術。我認為，我的單口喜劇只是我個人價值觀的延伸。我相信應該向當權者開炮，而不是消遣弱勢。」

亞洲法律聯會(Asian Law Caucus)執行主任阿爾蒂·科利(Aarti Kohli)表示，邀請楊珍妮不只是因為她的喜劇才華，更是因為她在文化層次更能與移民社區產生連結。科利說：「我認為，喜劇具有療癒與凝聚人心的力量。」

明尼亞波利斯市的雙和超市(Shuang Hur Supermarket)就坐落於ICE探員今年1月擊斃37歲加護病房護理師普雷蒂(Alex Jeffrey Pretti)的事發地點附近，該超市經理周亨利(Henry Zhou)重新調整貨架，挪出約150個座位，好讓楊珍妮前來表演。他說：「大家排隊買零食、飲料，還有人順便買菜。」

楊珍妮開玩笑說：「我竟然能在賣菌菇和五磅裝米的走道旁，做單口喜劇表演。」

周亨利認為，這不僅是「獨特的經驗」，且還想再辦一次，肯定有助超市宣傳。

市場研究公司宜必思世界(IBISWorld)去年報告指出，美國最大的亞洲連鎖超市之一H Mart、大華超級市場(99 Ranch Market，泛稱99大華)等移民食品連鎖店共計創造558億元營收。

小型企業反迫遷網絡(Small Business Anti-Displacement Network)主任龍薇洛(Willow Lung，音譯)指出，這些超市是「跨文化交流的場域」，雖然缺乏華埠、日本城等社區定點，「人們卻經常低估超市的價值」。

楊珍妮在表演開始前，欣賞鳳凰城「耶路撒冷市場」貨架上的罐頭。(美聯社)
楊珍妮在表演開始前，欣賞鳳凰城「耶路撒冷市場」貨架上的罐頭。(美聯社)

精華 FAQ

  • 她認為超市是移民社區的生活核心，也能讓喜劇直接接觸亞裔、西語裔與非裔觀眾；這種場地結合她的政治立場與創作理念，讓演出更有文化連結與現場感。

  • 她在表演中談到不孕症、去年回台灣做體外受精失敗的經歷，也談移民在美國的生活處境，藉此回應川普政府對移民的強硬執法對社區造成的影響。

  • 原本只安排5場，因反應熱烈已擴大到將近20場，從6月5日自洛杉磯出發，陸續走訪明尼蘇達州、鳳凰城等地，預計9月底回洛杉磯錄製特輯。

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