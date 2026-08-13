包裝日期可知水分 好市多烤雞夠1家吃3餐

想在大賣場買到多汁的烤雞，專家建議第一件事就是檢查「包裝時間」以確認新鮮度與水分。(美聯社)

對於忙碌的現代人而言，大賣場的熟食烤雞是快速果腹的首選，美食旅遊媒體「南方生活」(Southern Living)日前報導了專業主廚購買烤雞的私房技巧。任教於北卡羅來納州 夏洛特市強生威爾斯大學(Johnson & Wales University)食品創新與技術學院的資深講師兼專業主廚提斯(Frederick J. Tiess)表示，即使身為主廚，也有不想下廚的時候，除了偏好特定連鎖店，若在好市多 (Costco )等賣場購買烤雞，他必做的第一件事就是檢查「包裝時間」，以確認新鮮度與水分，避免買到因放置過久而肉質變得乾柴的烤雞。

提斯指出，一隻標準的烤雞約有將近1公斤可食用的肉，包含46%白肉與26%紅肉，四口之家吃完一頓後還能剩下許多。剩餘的雞肉可做成西班牙雞肉燉飯、湯品或咖哩，而常被忽視的28%骨頭與殘渣更具有極高料理價值，非常適合用來熬製高湯。

名廚佳碧·達爾金(Gaby Dalkin)也大讚好市多烤雞是「最佳選擇」，不僅份量大、肉質多汁且極具性價比，完美調味適合各種料理。

除了主廚的建議，YouTube網紅「張揚夫婦」也拍影片分享了極致的好市多烤雞「省錢一雞多吃」企畫，示範烤雞如何讓兩個人吃上三頓飯：買回家後首先進行拆解，將大腿骨拆下搭配生菜作為第一餐，接著將兩塊肥美的雞胸肉皮剝掉取下，並手剝成雞肉絲保留備用；剩下的雞翅、脊椎與雞骨架則分裝成小塊，作為熬煮湯底的核心食材。

第二餐則準備了燙好的麵條、蔬菜與大量的雞肉絲，示範靈活的涼麵吃法。將鰹魚露均勻撒在麵上，並加入小管醬做成「窮人的海陸組合」，再淋上蔥油、麻辣醬與芝麻增香，完成色香味俱全的一餐。

到了第三餐，可將剩餘的雞骨架、雞翅等部位放入高壓鍋熬煮雞高湯，並加入松茸菇、乾蟲草菇、洋蔥、蒜、玉米、米以及冷凍菠菜，煮成濃郁的雞粥。影片中提到，烤雞骨架本身帶有鹹味與香氣，熬出來的湯底非常鮮美，甚至不需要過多調味。兩大盆熱騰騰的雞粥不僅營養豐富，還能把骨架上的殘肉挑出享用，用極低的預算實現了豐富美味的三餐，非常適合月底想省錢的民眾。

烤雞剩餘的雞肉可做成西班牙雞肉燉飯、湯品或咖哩。(美聯社)