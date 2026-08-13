我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離婚消息曝光首露面 陳幸妤笑稱：怕媒體太無聊

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

避開高血壓、糖尿病、吸菸3風險 多享13年無失智歲月

編譯廖振堯／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吸菸會損害血管，進而影響大腦健康。(美聯社)
吸菸會損害血管，進而影響大腦健康。(美聯社)

心血管健康與失智症之間的關聯已得到充分證實，研究表明，對心臟有益的通常也對大腦有益。一項新研究顯示，成年後避免三個風險因素，無失智症的歲月可增加大約13年。

華盛頓郵報報導，這項研究結果強調了中年時期保持心血管健康的重要性。研究人員測量了超過1萬2400名平均年齡56歲、未患失智症的中年人，觀察他們三個風險因素：是否患有高血壓糖尿病、目前是否吸菸。研究人員追蹤約30年，定期進行面對面或電話認知測試，並利用醫療紀錄來確認哪些參與者患上了失智症，以及去世時是否患失智症。

沒有任何一個風險因素的參與者，無失智症的時間平均達30.1年，而擁有全部三個因素的人，無失智症的時間僅為17.5年。該研究的資深研究員、紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)最佳老齡化研究所(Optimal Aging Institute)創始主任科雷什(Josef Coresh)表示，每增加一項風險因素，都會將「無失智症存活期」縮短約四年；有一項風險因素的人平均無失智症存活期為26.3年，而擁有兩項的人為21年。

這項新研究並未探討這種關聯背後的原因，專家稱可能有幾種解釋。首先研究中提到的三個風險因素都會損害血管，這會從多個方面威脅大腦健康。科雷什指出如果大腦內部的小血管受損，大腦獲得的營養素就會減少，也會影響毒素清除，而大腦的每個部分都需要充足的氧氣和葡萄糖才能正常運作。他也說腦部供血量大幅減少導致的中風，也會顯著增加失智症風險。

血管損傷還會引起發炎反應，科雷什說，身體會增強發炎反應來修復血管，但其副作用可能是癒合不良、斑塊積聚、進一步的炎症，這些都可能影響大腦健康。血管疾病可能會加劇大腦中阿茲海默症相關蛋白(如澱粉樣蛋白)累積，從而增加患病風險。

科雷什表示，理想情況下，目標是預防高血壓和第2型糖尿病，並在中年時期戒菸，這代表在步入中年前就應該採取行動摒除這些因素。他指出美國心臟協會提出的「生命八大要素」(Life's Essential 8)提供了一些生活方式指南，例如採用富含新鮮蔬果的飲食，及每周共2.5小時的中等強度運動或75分鐘的高強度運動。現在已有諸多資源可以幫助民眾，如戒菸有簡訊服務以及多種尼古丁替代療法；糖尿病治療則有GLP-1類藥物。

新研究表明成年後避免高血壓等三個風險因素，無失智症的歲月可增加大約13年。(美聯...
新研究表明成年後避免高血壓等三個風險因素，無失智症的歲月可增加大約13年。(美聯社)

精華 FAQ

  • 研究主要想說明心血管健康與失智風險密切相關，對心臟有益的生活方式通常也有助於保護大腦，尤其在中年階段更能影響未來是否罹患失智症。

  • 研究測量超過1萬2400名平均56歲、未患失智症的中年人，重點觀察高血壓、糖尿病與目前是否吸菸3項風險，並追蹤約30年以確認失智情況。

  • 沒有任何風險因素者平均有30.1年無失智歲月，若同時具備3項風險則僅17.5年，等於少了約13年；研究也指出每增加1項風險，無失智存活期約縮短4年。

高血壓 糖尿病 失智症

上一則

勁球10.4億頭獎 伊利諾州一注獨得 上次開出已是5/2

下一則

環孢子蟲病例 7月迄今逾2.4萬宗 實際數字恐更高 生菜價格暴跌16%

延伸閱讀

中年守住3項健康條件 最新研究：可遠離失智症超過10年

中年守住3項健康條件 最新研究：可遠離失智症超過10年
開始健忘別輕忽 40歲起就該防失智

開始健忘別輕忽 40歲起就該防失智
養生／鐵攝取過量 罹患失智症風險增

養生／鐵攝取過量 罹患失智症風險增
中風不是老人專利 維持血管健康3個習慣快改掉

中風不是老人專利 維持血管健康3個習慣快改掉

熱門新聞

圖為查克柏格超級遊艇的支援船U-81號。（歐新社）

無視小艇受困？查克柏格3億元豪艇被噓 Meta：沒收到救援請求

2026-08-10 15:32
司法部正採取行動撤銷25名歸化公民的國籍。（歐新社檔案照）

司法部再尋求剝奪25人美國籍 包括安排假結婚的台灣人

2026-08-05 12:21
馬斯克。(美聯社)

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

2026-08-11 11:13
一台Flock Safety監視攝影機安裝在電線桿上，攝影機上方裝有太陽能板。(路透)

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

2026-08-09 15:47
在美華人列出替孩子安排多種興趣班等4種行為，在華人家庭相當常見，部分美國人卻可能視為經濟條件優渥的象徵。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Charles Parker ）

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

2026-08-07 19:47
華裔選手劉美賢在今年米蘭冬奧會贏得女子單人滑冰金牌。圖為去年參加紐約的活動。(美聯社)

劉美賢「跨性」弟弟 稱霸加州高中女子運動賽事

2026-08-05 22:46

超人氣

更多 >
超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買
加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問

最年輕白宮發言人李維特月底離職 川普：擔任外部顧問
陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子

陳水扁女兒陳幸妤證實離婚 開撕趙建銘「亂搞男女關係」、疏離3兒子
中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習

中國前總理朱鎔基病逝 官方訃告：一生為民、退位後堅決擁習