避開高血壓、糖尿病、吸菸3風險 多享13年無失智歲月

吸菸會損害血管，進而影響大腦健康。(美聯社)

心血管健康與失智症 之間的關聯已得到充分證實，研究表明，對心臟有益的通常也對大腦有益。一項新研究顯示，成年後避免三個風險因素，無失智症的歲月可增加大約13年。

華盛頓郵報報導，這項研究結果強調了中年時期保持心血管健康的重要性。研究人員測量了超過1萬2400名平均年齡56歲、未患失智症的中年人，觀察他們三個風險因素：是否患有高血壓 、糖尿病 、目前是否吸菸。研究人員追蹤約30年，定期進行面對面或電話認知測試，並利用醫療紀錄來確認哪些參與者患上了失智症，以及去世時是否患失智症。

沒有任何一個風險因素的參與者，無失智症的時間平均達30.1年，而擁有全部三個因素的人，無失智症的時間僅為17.5年。該研究的資深研究員、紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)最佳老齡化研究所(Optimal Aging Institute)創始主任科雷什(Josef Coresh)表示，每增加一項風險因素，都會將「無失智症存活期」縮短約四年；有一項風險因素的人平均無失智症存活期為26.3年，而擁有兩項的人為21年。

這項新研究並未探討這種關聯背後的原因，專家稱可能有幾種解釋。首先研究中提到的三個風險因素都會損害血管，這會從多個方面威脅大腦健康。科雷什指出如果大腦內部的小血管受損，大腦獲得的營養素就會減少，也會影響毒素清除，而大腦的每個部分都需要充足的氧氣和葡萄糖才能正常運作。他也說腦部供血量大幅減少導致的中風，也會顯著增加失智症風險。

血管損傷還會引起發炎反應，科雷什說，身體會增強發炎反應來修復血管，但其副作用可能是癒合不良、斑塊積聚、進一步的炎症，這些都可能影響大腦健康。血管疾病可能會加劇大腦中阿茲海默症相關蛋白(如澱粉樣蛋白)累積，從而增加患病風險。

科雷什表示，理想情況下，目標是預防高血壓和第2型糖尿病，並在中年時期戒菸，這代表在步入中年前就應該採取行動摒除這些因素。他指出美國心臟協會提出的「生命八大要素」(Life's Essential 8)提供了一些生活方式指南，例如採用富含新鮮蔬果的飲食，及每周共2.5小時的中等強度運動或75分鐘的高強度運動。現在已有諸多資源可以幫助民眾，如戒菸有簡訊服務以及多種尼古丁替代療法；糖尿病治療則有GLP-1類藥物。

新研究表明成年後避免高血壓等三個風險因素，無失智症的歲月可增加大約13年。(美聯社)