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海水暖化嚴重 熱帶鼬鯊現蹤麻州

編譯盧炯燊／綜合報導
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鼬鯊是對人類攻擊率高的大型兇猛鯊魚之一，廣泛分布於全世界的熱帶及亞熱帶海域。圖為...
鼬鯊是對人類攻擊率高的大型兇猛鯊魚之一，廣泛分布於全世界的熱帶及亞熱帶海域。圖為一隻鼬鯊在佛州邁阿密灘游經一名泳客。(美聯社)

鼬鯊(tiger shark)又稱為「虎鯊」，是對人類攻擊率高的大型兇猛鯊之一，廣泛分布於全世界的熱帶及亞熱帶海域，包括加勒比海溫暖海域，牠身長可達4.5公尺以上，吞下的東西從海龜到魚類、水中哺乳類生物、水鳥，乃至人類的人造物品如汽車輪胎等都吃。

美聯社報導，這種鯊本生活於熱帶及亞熱帶，麻州一對兄弟7月卻在該州法爾茅斯(Falmouth)附近的科德角(Cape Cod)海灘，捕獲了一條5呎長的幼年鼬鯊，之後放生回大海。

科學家對此指出，有幼年鼬鯊出現在麻州海域，說明是氣候變遷導致海水變暖的跡象。

捕獲這條鼬鯊的魯埃特兄弟(Nate Rouette、 Nelson Rouette)表示，當時他們準備捕釣該海域常見的棕鯊(brown shark)，但沒料到捕獲的是一條幼年鼬鯊。

本身是水上活動雜誌社媒經理的兄長內特(Nate)說，當看到鯊身上的橫紋，說明是一條鼬鯊時，簡直讓人不敢相信，興奮得不禁向著弟弟納爾遜(Nelson)歡呼。

他估計這條鼬鯊成長後可長達15呎(4.6公尺)以上，體重可達1400磅(635公斤)，把牠拍完照後便放回海裡。

內特．魯埃特展示在麻州科德角海域捕獲的一條幼年鼬鯊。(美聯社)
內特．魯埃特展示在麻州科德角海域捕獲的一條幼年鼬鯊。(美聯社)

波士頓新英格蘭水族館安德森‧卡伯特海洋生物中心( Anderson Cabot Center for Ocean Life)專家奇澤姆(John Chisholm)指出，近年來在北部海域發現幼年鼬鯊的頻率增加，說明全球海洋溫度的上升，使新英格蘭附近的大西洋海域日益適合牠們生存。

他又說，在北方海域，幼年鼬鯊的數量歷來比成年鼬鯊少，因此魯埃特兄弟的捕獲更令人驚訝。

奇澤姆認為，在這個海域出現幼年鼬鯊，顯然是這裡條件合適，包括食物及水溫，有可能成為鼬鯊的育幼場，這是需要調查的問題之一。

也有科學家表示，近年來隨著海水變暖，鼬鯊與其他許多海洋生物一樣，都在向北遷移。

除了鼬鯊，在科德角附近海域，人們也頻繁目擊到大白鯊，在新罕州及緬因州附近海域也有大白鯊蹤影。科學家將大白鯊的頻發出現歸因於多種因素，包括海豹數量增加，而海豹正是大白鯊的獵物。

對魯埃特兄弟來說，這次與鼬鯊偶遇讓他們終生難忘，但內特也說，這個發現提醒人們氣候暖化的真實存在。

精華 FAQ

  • 科學家認為，這與近年海水溫度上升有關。當地海域逐漸變得更適合鼬鯊生存，加上可能有足夠食物，因此幼鯊才會出現在麻州外海。

  • 他們捕到的是一條約5呎長的幼年鼬鯊，原本是要釣棕鯊卻意外上鉤。兄弟倆拍照留念後，便將牠放回海中。

  • 專家指出，幼年鼬鯊頻繁出現在北方海域，可能代表科德角附近已具備適合繁殖與成長的條件，值得進一步調查是否成為新的育幼場。

麻州 暖化 氣候變遷

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