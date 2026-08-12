養狗不必怕過敏 基因改造米格魯讓你不再打噴嚏

對狗過敏的科學家沃克利用基因編輯技術，培育出不會引發過敏的米格魯「艾菲」與「貝莉」。(美聯社)

科學家利用基因編輯技術CRISPR，成功培育出兩隻不會引發人類過敏的米格魯(beagles)。研究團隊關閉了導致過敏的關鍵基因，讓狗的唾液與毛髮不再含有主要致敏蛋白。這項刊載於「CRISPR期刊」的研究為首個成功案例，但這項技術距離商品化仍需多年。

美聯社報導，Kindred Companion Sciences創辦人沃克(Matt Walker)過去連摸狗都會打噴嚏，不久前他與其他科學家利用基因編輯技術，培育出一隻取名「貝莉」(Bailey)、不會引發過敏的米格魯，如今「貝莉」可以躺在他腿上或玩耍，但他的過敏並沒有消失，只是貝莉的唾液與毛髮已不再含有主要的致敏蛋白。

該公司利用獲得諾貝爾獎的CRISPR技術培育出貝莉與她的雙胞胎姊妹「艾菲」(Alfie)，只是數百萬受寵物 過敏所苦的民眾，可能需要好幾年才能在寵物店買到像「艾菲」或「貝莉」這樣的狗。

脫毛較少的犬種，例如貴賓狗(poodles)常被認為是低過敏性，但這些狗的唾液、毛髮和皮屑裡，仍然含有會引發過敏的蛋白質，因此仍可能讓人類打噴嚏。為了培育「艾菲」與「貝莉」，科學家編輯狗皮膚細胞內的遺傳密碼，關閉負責產生致敏蛋白的主要基因，然後將編輯過的遺傳密碼植入卵子，再植入米格魯代理孕母體內，該代理孕母於2024年9月產下兩隻健康的雌性幼犬。科學家檢測其唾液與毛髮，未發現致敏蛋白的跡象。 沃克和愛犬「貝莉」在家中沙發上玩。(美聯社)

紐約大學格羅斯曼醫學院(Grossman School of Medicine)生物倫理學家卡普蘭(Arthur Caplan)說，「如此培育狗的方式讓更多人能夠飼養寵物，但負面影響是可能讓人們不願去領養那些未經基因改造的流浪狗與被遺棄的狗。」

科學家也進行了過敏測試，將「艾菲」與「貝莉」的唾液與皮屑樣本穿刺沃克的皮膚，發現皮膚對貴賓狗與黃金貴賓犬(goldendoodles)的樣本會產生反應，但對米格魯沒有反應。沃克表示，所有狗都具有相同的致敏基因，而「艾菲」與「貝莉」的這個基因已被編輯關閉。未來科學家希望在其他犬種與服務犬測試此技術，觀察能否培育出米格魯以外的低過敏犬系。

德州大學西南醫學中心病理學家索雷爾(Jeff SoRelle)表示，由於被關閉的基因是造成人類對狗過敏的主要元兇，並非全部，因此，「我們還不能確定，這種方法對於減輕人類對狗過敏的幫助有多大以及能適用在多少人身上。」

對於沃克來說，過敏讓他從小無法親近狗，但現在他可以在客廳裡和「貝莉」玩耍，生病時，「貝莉」還會依偎在他腳邊安慰他。他說，「有狗陪伴的感覺，實在是太棒了。」