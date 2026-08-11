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65歲退休醫療費用 人均破18萬元 還不含長期照護費

編譯周靜芝╱綜合報導
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根據最新估算，將在今年退休的65歲人士，在退休期間的醫療保健支出平均可能達18萬...
根據最新估算，將在今年退休的65歲人士，在退休期間的醫療保健支出平均可能達18萬5500元；這筆費用遠高於許多退休者的預期。(路透)

根據富達投資(Fidelity Investments)的最新估算，將在今年退休的65歲人士，在退休期間的醫療保健支出平均可能達18萬5500元；研究顯示，這筆費用遠高於許多退休者的預期。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，由於醫療費用攀升、慢性病治療費用增加以及醫療服務使用率上升，此一數字較去年退休人士的預估數字成長了7.5%。富達職場諮詢副總裁洛伊-威廉斯(Helen Lloyd-Williams)表示，這一增幅無疑比過去幾年更高。

這項研究結果出爐時，正值創紀錄數量的嬰兒潮世代達到傳統退休年齡，即所謂的「65歲高峰」，他們可能很快就必須決定如何籌措醫療費用。

富達的估算假設退休人士已參加聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)，包括A部分住院保險、B部分醫療保險，以及D部分處方藥保險。

該估算假設48%費用來自紅藍卡的費用分攤規定，如共同支付、共同保險和自付額；45%費用來自B部分與D部分的每月保費支出；另有7%來自共同支付，以及需自付、未被D部分涵蓋的品牌藥、學名藥和特殊藥物。

富達指出，54%即將退休者誤以為紅藍卡將承擔所有醫療費用。洛伊-威廉斯說，這項研究讓那些未曾思考過退休後如何支付醫療費用的人，明白紅藍卡不會自動涵蓋所有項目，且並非完全免費。

值得注意的是，富達的估算並未包含長期照護費用。美國衛生及公共服務部2020年的數據顯示，即將年滿65歲的人士有近70%的機率會需要某種形式的長期照護服務。

根據樂齡會(AARP)公共政策研究所最近的一份報告，包含護理之家與居家照護的長期照護費用的漲幅，遠高於通膨率及年長者的收入增長率。

專注長期照護規劃的公司CareScout的數據顯示，2024年六類長期服務與支援的自費年度中位數費用，介於每周五天成人日間照護服務的2萬6000元，至護理之家單人房的近12萬8000元之間。相較之下，根據AARP的數據，以65歲或以上人士為戶主的家庭年收入中位數約為6萬元，其中包含社安金及其他退休收入。

洛伊-威廉斯說，富達的報告是基於聯邦醫療服務中心(CMS)的數據，其中包含未來費用的預測，以及退休人士目前的支出情況。她指出，該估算還假設紅藍卡受益人需支付基礎保費，這是在進行收入調整前，多數受益人需支付的金額；高收入者通常需承擔額外的保險費用。

精華 FAQ

  • 富達最新估算顯示，今年退休的65歲人士，在整個退休期間的醫療保健支出平均約為18萬5500元，且這還是已納入紅藍卡後的費用。

  • 主要原因包括醫療費用持續攀升、慢性病治療成本增加，以及醫療服務使用率上升，因此今年的預估比去年退休人士的數字增加了7.5%。

  • 因為富達的估算並未包含長期照護費，但官方數據顯示，接近70%的65歲者未來可能需要長照服務，而這類費用通常還會快速累積。

退休 紅藍卡 醫療保險

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