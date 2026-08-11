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長照費5年飆5成 71歲夫婦耗盡積蓄苦撐 成退休家庭最沉重負擔

編譯彭馨儀／綜合報導
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據統計，近70%的美國人在65歲以後需要某種形式的長照，但愈來愈多人面臨無力負擔...
據統計，近70%的美國人在65歲以後需要某種形式的長照，但愈來愈多人面臨無力負擔健保與長照支出的困境。(美聯社)

隨著人口老化，愈來愈多人面臨無力負擔健保與長照支出的困境。

紐約71歲的退休藥劑師肯·史登費爾德(Ken Sternfeld)每周都要坐在輪椅上數小時 ，在護理人員協助下進行復健與肢體鍛鍊。

他的妻子羅尼(Ronnie Sternfeld)同樣身患疾病，兩人每天需要約10個小時的居家護理服務，包括準備餐點及協助清潔。

「我們花了一年半不斷填寫表格、等待回復、被拒絕、提出上訴，並爭取公平聽證會，」肯在接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)採訪時表示，他們夫婦倆在成功申請到俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)前，已耗盡所有退休金及積蓄來支付醫療費用，「他們會一直拖延直到你放棄，他們就是希望你放棄」。

夫婦倆現在唯一的收入來源只剩社會安全金(Social Security)，僅夠支付房租，幾乎無力負擔其他開銷。面對艱難處境，他們盡量不讓自己陷於焦慮。「面對現實，又能怎麼做呢？」肯說，「至少我還活著，我相信我今天活著是為了讓別人過得更好」。

這種沮喪大多源自近期長照費用的快速上漲。樂齡會(AARP)公共政策研究中心(Public Policy Institute)年初發布的研究發現，從2019年到2024年的五年間，長照費用飆升近50%，遠超收入增長速度，對中產階級家庭的打擊尤其沉重。

「這逼得他們走上兩條路，一是直接放棄長照護理，」樂齡會執行長明特爾-喬登(Myechia Minter-Jordan)說，「另一條路則是想方設法自籌醫療保健費用，但這往往會耗盡他們的大部分積蓄」。

第二條路通常需要家庭成員承擔照顧責任。根據樂齡會報告，到2024年，家庭照顧者將投入近500億小時的照顧時間，總價值超過1兆元，而這些全屬無償勞動。

「許多照顧者既要維持全職工作，又要全職照顧親人，這種狀況難以為繼，對國家是一大警鐘，」明特爾·喬登說。

根據聯邦衛生部(Department of Health and Human Services)統計，近70%的美國人在65歲以後需要某種形式的長照。樂齡會近10年來持續遊說政府為家庭照顧者提供稅收抵免，但該項法案至今仍卡在國會未獲通過。

精華 FAQ

  • 他們兩人都需要長期醫療與居家照護，包含復健、肢體鍛鍊、餐點準備與清潔協助，申請Medicaid前只能自行負擔費用，最終把退休金與積蓄全部花光。

  • AARP指出，2019到2024年間長照費用飆升近50%，增幅遠超收入，讓許多中產家庭不是放棄照護，就是掏空資產自付，財務壓力明顯加劇。

  • 報告估計2024年家庭照顧者將投入近500億小時無償照護，價值逾1兆元；AARP多年遊說政府提供稅收抵免，但相關法案至今仍卡在國會。

長照 退休 退休金

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