做腹腔疝氣手術 無保險長者比價後省大錢

即使是例行的外科手術，最好事前能貨比三家。蘭格爾為了一個疝氣手術，花了好幾個月的功夫，比較國內外醫院的費用，最後省下將近2萬元。示意圖。(路透)

64歲的蘭格爾(Ronmel Rangel)去年腹股溝疝氣似乎又要復發，但他在美國並無保險 。所幸他擁有管理學博士學位，這些知識加上天生的好奇心讓他埋頭研究價格，甚至比價到國外手術，最終努力得到了回報，只花了約4700元便完成手術。蘭格爾表示這次經歷非常寶貴，他希望對其他人也有幫助。

費城詢問報(Philadelphia Inquirer)報導，蘭格爾25年前還住在祖國委內瑞拉，當時他接受了腹股溝右側疝氣的手術。2019年他搬到了緬因州波特蘭和一個女兒同住。

蘭格爾持有綠卡，有資格透過俗稱「健保 " rel="154409">歐記健保 」的「平價醫療法」(ACA)健保市場選擇方案。但他很快就覺得以他的年紀，保費超出預算，因此決定不買保險。蘭格爾改參加一家禮賓醫療(concierge practice)的計畫，患者每月只需支付70元即可享有服務，包括無限制的就診和縫合、活組織檢查等小手術。

去年底，蘭格爾開始感到下腹部有一種熟悉的不適感，不過這次是在左側。診斷出又是腹股溝疝氣後，手術勢在必行，不過那之前還有時間貨比三家。他的初級保健醫生哈格皮安(Ben Hagopian)幫他列出一份可考慮的醫院和外科中心清單，蘭格爾便運用他在委內瑞拉海軍服役期間攻讀管理學的知識開始研究。

他首先去住家附近的非營利醫院，預約了緬因州健康中心(MaineHealth)的一位外科醫生進行諮詢，並獲得了一份估價單，顯示腹腔鏡疝氣修復手術的費用約為2萬3000元；蘭格爾表示他「可不想為了個手術就抵上人生，花30年時間還債。」

於是他繼續尋找其他方案。他曾考慮過奧克拉荷馬州一家費用低得多的外科中心，但最後因為路途遙遠而放棄。他還考慮出國到智利的安第斯大學就醫，因為他另一個女兒住在當地。到智利的話手術費用約為7000元，但加上數千元的旅費後又不太划算了。

蘭格爾還有個女兒住在阿根廷、有個兒子留在委內瑞拉，並在西班牙還有其他家人，最終是在馬里蘭州找到了一家「平價疝氣手術」(Affordable Hernia Surgery)，今年4月便前往手術，不到兩個小時便大功告成。蘭格爾選擇傳統的開腹手術而不是較貴的腹腔鏡手術，費用只要約2900元，其他1700元花費是機票和為期兩天行程中的交通、飲食、住宿費。