18歲美天才打破306年金氏紀錄 成史上最年輕教授

2023年8月，湯馬斯以18歲又346天的年齡，受聘在邁阿密戴德學院講授「工程師C語言程式設計」課程，成為史上最年輕的教授。(取材自內森·湯馬斯linkedin網頁)

AI摘要 文章摘要整理： 18歲的內森·湯馬斯在邁阿密戴德學院任教，成為金氏世界紀錄認定的史上最年輕教授，並在教學與法學深造之間同步前進。

2023年8月底，邁阿密戴德學院(Miami Dade College)新學年開學當日，18歲的內森·湯馬斯(Nathan Thomas)跟許多同齡人一起走進了大教室。但與這些青少年不同的是，湯馬斯的身分不是學生，而是教授。

金氏世界紀錄(Guinness World Records)本月3日宣布，湯馬斯當時以18歲又346天的年齡，受聘成為教授，打破了英國數學家科林·麥克勞林(Colin Maclaurin)保持了306年的紀錄，成為史上最年輕的教授。麥克勞林於1717年以19歲之齡，開始在蘇格蘭馬修學院(Marischal College)擔任數學教授。

根據金氏世界紀錄，史上最年輕的女教授則是2008年開始任職於韓國首爾建國大學(Konkuk University)的阿莉雅·薩布爾(Alia Sabur)；來自紐約長島的薩布爾獲聘擔任先進科技融合(Technological Singularity)學系全職教師時年僅18歲362天，但仍然比湯馬斯大了16天。

湯馬斯在十歲時開始在邁阿密戴德學院攻讀電機工程，14歲時轉學至佛羅里達國際大學(Florida International University)，以優異成績畢業取得了學士和碩士學位。

湯瑪斯在邁阿密戴德學院教授「工程師C語言程式設計」（COP 2270: C for Engineers）課程，金氏世界紀錄將這門課程形容為一堂「複雜的電腦和程式設計課程」。

「一旦進入那種環境，大家的目的都一樣，那就是學習，」他告訴金氏世界紀錄，「年齡在這裡並不重要。」他補充指出，「我只專注於做好自己的工作，盡我所能幫助學生。如果有人願意付出努力，對我來說這就足夠了。」

湯瑪斯告訴金氏世界紀錄，他之所以對STEM(科學、技術、工程和數學)領域感興趣，部分是因為他的父母都是工程師，數學跟他一直都很「合拍」。

他說，他的母親「總能把複雜的事情說得簡單易懂，我想，這其中的一些影響比我當時意識到的要深遠得多。」

他指出，他最喜歡教學的地方在於，看到學生們像他一樣「頓悟」所學。

「這與自己解決問題帶來的滿足感截然不同，幾乎就像是透過別人的視角重新體驗那種感覺，」湯瑪斯繼續說道，「教書會迫使你從一個全新的層面去理解它，所以最終我從中學到的東西，即便不是比學生更多，也至少和他們一樣多。」

根據湯瑪斯的領英網頁，他目前正一邊教授線上課程，一邊在讀邁阿密大學法學院(University of Miami School of Law)攻讀法律博士學位，預定2028年取得法學學位。