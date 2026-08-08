逾7成聚餐代墊拿不回 Z世代噩夢 近半因社交負債
調查顯示，Z世代常因聚餐、旅行先代墊費用卻難以討回，造成財務壓力、債務與友情裂痕；專家認為善用數位支付可緩解此問題。
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調查顯示，Z世代常因聚餐、旅行先代墊費用卻難以討回，造成財務壓力、債務與友情裂痕；專家認為善用數位支付可緩解此問題。
和朋友聚餐、出遊時先代墊費用，看似只是舉手之勞，卻成為許多Z世代的噩夢。近期一項最新調查發現，許多Z世代年輕人因社交開銷感到壓力，不只荷包失血還要擔心友情受損。調查中，有高達76%的Z世代曾替朋友或家人代墊費用拿不回來，甚至有近半數因此負債。
據紐約郵報(New York Post)報導，美國電子支付平台Zelle公布「2026避免談錢經濟報告」(2026 Avoidance Economy Report)，調查顯示，許多年輕人因害怕開口催款，寧可自己吸收損失，也不願面對尷尬的討錢場面。研究將這種現象稱為「逃避付款壓力」(payment avoidance)，意指人們刻意延後、忽略，甚至逃避與親友討論金錢往來。
調查指出，76%的Z世代受訪者表示，曾替團體旅行、演唱會、聚餐等活動先行付款，但最後卻沒把錢要回來；其中有55%的人坦言，金錢問題已造成朋友關係緊張或嫌隙，還有47%受訪者因此背負債務。
研究認為，高物價是問題惡化的重要原因。例如，今年4月在加州舉辦的科切拉音樂節(Coachella)周末門票要價1,437元；近期的國際足總世界盃決賽門票更從7857元起跳。昂貴的娛樂支出，讓不少30歲以下年輕人即使收入有限，仍為了不錯過聚會而勉強墊付費用。
報告也發現，48%的Z世代認為拖延還錢本身就是一種逃避行為，33%表示向朋友討債會帶來壓力與焦慮。甚至有14%的Z世代坦承，曾因還款糾紛而結束一段友情或感情關係。
臨床心理學家暨金融治療師威廉斯(Traci Williams)指出，拖延還款往往比債務本身更容易傷害彼此關係，當事人可能為了暫時逃避財務焦慮，而選擇不回應催款。不過，只要勇於承認延遲付款，並善用數位支付工具，就有助於減少壓力、維持人際關係。
報告指出，約80%的Z世代認為，透過數位轉帳工具能更順利完成還款，其中半數表示，這類工具能降低面對面催款的尷尬，讓金錢往來變得更簡單。
調查顯示，Z世代在聚餐、出遊或團體活動中常先行代墊，但有76%表示錢最後拿不回來，反而造成荷包壓力與人際尷尬。 報告指出，許多年輕人害怕催款帶來尷尬與衝突，寧可自己吸收損失；其中33%覺得討債會引發壓力與焦慮，因此傾向拖延或逃避。 臨床心理學家建議，當事人應勇於承認延遲付款，並善用數位轉帳工具處理金錢往來；約80%的Z世代也認為這能降低面對面討款的尷尬。
精華 FAQ
調查顯示，Z世代在聚餐、出遊或團體活動中常先行代墊，但有76%表示錢最後拿不回來，反而造成荷包壓力與人際尷尬。
報告指出，許多年輕人害怕催款帶來尷尬與衝突，寧可自己吸收損失；其中33%覺得討債會引發壓力與焦慮，因此傾向拖延或逃避。
臨床心理學家建議，當事人應勇於承認延遲付款，並善用數位轉帳工具處理金錢往來；約80%的Z世代也認為這能降低面對面討款的尷尬。
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