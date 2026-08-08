代投履歷、主動聯繫雇主「直升機家長」闖入子女職涯領空
美國職場出現直升機家長現象升溫，家長不僅代投履歷、聯繫雇主，還會介入面試與到職後事務，引發人資與招募業者對獨立性及管理風險的擔憂。
AI摘要
文章摘要整理：
美國職場出現直升機家長現象升溫，家長不僅代投履歷、聯繫雇主，還會介入面試與到職後事務，引發人資與招募業者對獨立性及管理風險的擔憂。
企業界正面臨一股新興職場現象，「直升機家長」不只盤旋在孩子的童年與大學生活，甚至一路跟進職場，代替成年子女與雇主交涉。人資與招募業者形容，直升機家長闖入成年子女的職涯領空的現象，已從新冠肺炎疫情期間的偶爾陪同面試，演變為職涯的「共同駕駛」。
華爾街日報報導，阿拉斯加費爾班克斯人力仲介公司營運長克拉克(Steven Clark)表示，一名24歲的新進員工到職第一周就遲到、曠職四次而遭到解雇；他與當事人簡短談話後，結束雇傭關係。沒想到幾小時後，被解雇員工的母親來電哀求他再給兒子一次機會。
克拉克果斷拒絕，雙方一度僵持不下，最後他告訴這名母親，「這是我們跟你兒子之間的事，他才是員工。」然後掛掉電話。
克拉克坦言，第一次接到這類電話時感到震驚，如今則已成「又來了」的無奈反應。
Z世代如今占美國成年勞動力約20%，履歷服務公司Zety職涯教練潔斯敏·艾斯卡雷拉(Jasmine Escalera)指出，愈來愈多家長主動聯繫人資主管、代替子女投遞履歷，甚至在視訊面試時出現在鏡頭前，或躲在畫面外協助孩子應對、審閱福利內容等。
任職長島一家大型醫療集團的人才招募與醫師招聘總監琳恩·艾爾巴(Lynne Alba)便拍攝一段TikTok影片吐槽此現象，並轉發至領英(LinkedIn)，強調「家長不該打電話給雇主詢問子女的應徵進度，或代替子女提問。」
部分家長認為，這是長輩提供建議與延續人脈的方式；汽車行銷科技公司副總裁溫謝爾(Rick Wainschel)去年透過人脈協助剛畢業的女兒尋找入門級企業職缺。
溫謝爾開玩笑地說，這樣也許有點像直升機家長，但他「只是想幫她建立人脈。」
溫謝爾的貼文徵得女兒同意後發布，後來雖未直接幫女兒找到工作，卻促進不少有意義的交流，女兒後來也自行在一家信用合作社找到工作。
招募人員普遍認為，家長過度介入反映子女缺乏獨立性，也讓人擔心一旦錄取，家長恐持續頻繁「關切」。
直升機家長盤旋職場的現象成為人力資源管理協會(SHRM)今年6月全國大會的討論議題之一；人資顧問哈瑞爾(James Harrell)在會場詢問250名與會專業人士是否遇過家長代子女來電或陪同面試時，逾半數人舉手。
哈瑞爾坦言：「首次遇到時，我氣得跳腳、握拳抗議；到了第15次時，我終於知道該換個方式回應了。」
這類家長會代子女投遞履歷、主動聯繫人資或雇主，甚至在視訊面試時出現在鏡頭前、協助回答問題，或在子女到職後仍替他們向公司交涉。 阿拉斯加一名24歲新進員工到職第一周遲到並曠職4次遭解雇後，其母親立刻致電雇主求情，希望再給兒子一次機會，最後仍被明確拒絕。 他們認為家長過度介入，代表子女缺乏獨立處理職涯的能力，也擔心錄取後家長會持續打電話關切，讓雇主在管理與溝通上增加負擔。
精華 FAQ
這類家長會代子女投遞履歷、主動聯繫人資或雇主，甚至在視訊面試時出現在鏡頭前、協助回答問題，或在子女到職後仍替他們向公司交涉。
阿拉斯加一名24歲新進員工到職第一周遲到並曠職4次遭解雇後，其母親立刻致電雇主求情，希望再給兒子一次機會，最後仍被明確拒絕。
他們認為家長過度介入，代表子女缺乏獨立處理職涯的能力，也擔心錄取後家長會持續打電話關切，讓雇主在管理與溝通上增加負擔。
上一則
逾7成聚餐代墊拿不回 Z世代噩夢 近半因社交負債
下一則