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晨起動力「咖啡優格」停產 粉絲連署請願 丹濃暗示會重出江湖

編譯陳韻涵／綜合報導
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熱門的丹濃咖啡優格(從右數來直排第二排)停產，粉絲譁然。(美聯社)
熱門的丹濃咖啡優格(從右數來直排第二排)停產，粉絲譁然。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丹濃咖啡口味優格停產，引發粉絲譁然與連署抗議。
  • 重點二：這款DCY含咖啡因與糖分，長年是忠實消費者晨間必備。
  • 重點三：丹濃暗示產品將回歸，未來可能以新配方重新上市。

熱門的丹濃(Dannon)咖啡優格停產，粉絲譁然；有人發起連署請願呼籲丹濃恢復生產這項商品，另有人透過網路討論區分享如何動手複製這般美味。

華爾街日報報導，對部分消費者而言，早晨起床的動力並不是咖啡，而是丹濃(Dannon)咖啡口味優格。

新澤西州律師澤夫(Doron Zeif)近40年來，每天早上都會食用這款濃郁香甜的優格，甚至形容那是他「起床的動力」。

丹濃今年稍早宣布停產這款被粉絲暱稱為「DCY」的口味後，許多忠實饕客難掩失落。

這款優格之所以讓人上癮，除了濃郁口感，更是因為每杯5.3盎司的「DCY」含有32毫克咖啡因，相當於一杯8盎司咖啡的三分之一咖啡因含量，再加上11克誘人的添加糖。

少數人一天要吃上好幾杯「DCY」，其熱門程度甚至在臉書(Facebook)出現「丹濃咖啡優格愛好者」(Dannon Coffee Yogurt Fanatics)社團，交流哪裡買得到這款經常缺貨的商品。

紐約州退休人士麗莎·西格諾雷利(Lisa Signorelli)自述她對「DCY」長達50年的「執念」，只要看到貨架上有貨，就會全部掃光，並追問店員是否還有庫存。

長島表演藝術中心執行長霍利德-奧塞特(Marc Hollid-Ausset)喜歡在優格裡加入壓碎的椒鹽脆餅或Ritz餅乾，增添口感。

丹濃咖啡優格停產的消息傳出後，消費者一片譁然。

霍利德-奧塞特表示，他在超市貨架上遍尋不著，上網搜尋才驚覺噩耗。

另有人發起請願，呼籲丹濃收回成命，吸引至少800人連署；另有許多人打電話向公司投訴，或在網路平台Reddit討論如何自行複製那個熟悉的味道。

面對粉絲的哀嘆與憤怒，丹濃一度堅定立場，且未說明停產的原因。

丹濃優格部門總裁阿塞韋多(Rafael Acevedo)表示，理解部分消費者的失望，但希望這些忠實的咖啡優格愛好者能嘗試其他同樣美味與營養的選擇，如香草、藍莓或草莓口味；不過，在忠實消費者眼中，沒有任何口味能夠取代咖啡口味。

這已經不是丹濃第一次讓粉絲傷心，該公司近幾年陸續淘汰櫻桃口味等產品並縮小容量，從最初的八盎司變成六盎司，再到現在的5.3盎司。

霍利德-奧塞特笑著稱，這麼小的容器根本不方便用湯匙挖來吃，「但我們還是不離不棄」。

面對粉絲排山倒海的抗議，丹濃上周發布額外聲明，暗示公司高層的態度可能有所動搖。

阿塞韋多透露，「丹濃咖啡優格終將回歸」，但會以更符合當今消費者口味偏好、風味特色與營養需求的形式重出江湖。

丹濃公司發布聲明，暗示公司高層的態度可能改變，「丹濃咖啡優格終將回歸」。圖為丹濃...
丹濃公司發布聲明，暗示公司高層的態度可能改變，「丹濃咖啡優格終將回歸」。圖為丹濃優格廠。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為許多消費者把它當成每天早晨的固定儀式，甚至視為起床動力；停產後不但有人連署，還有人打電話抗議並上網討論替代做法。

  • 它兼具濃郁香甜口感與提神效果，每杯含32毫克咖啡因，還有11克添加糖，讓不少人覺得像早餐與咖啡的結合體，形成強烈依賴感。

  • 丹濃表示這款產品終將回歸，但會以更符合當代消費者口味偏好、風味特色與營養需求的形式重新上市，顯示公司態度已有鬆動。

新澤西州 紐約州 咖啡

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