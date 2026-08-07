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涼鞋例外…夏天穿包頭鞋不能不穿襪子 醫生這樣說

編譯中心／綜合報導
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醫生建議只在穿涼鞋時不穿襪子。(美聯社)
醫生建議只在穿涼鞋時不穿襪子。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：包頭鞋不建議赤腳穿，襪子可吸汗防摩擦。
  • 重點二：不穿襪子易潮濕悶熱，增加足癬與細菌風險。
  • 重點三：敏感或過敏者可穿吸濕排汗襪或隱形襪。

炎炎夏日，天氣熱到很多人可能不穿襪子直接穿鞋，但醫師表示，襪子能吸收腳汗，防止細菌孳生和控制異味，還能減少腳和鞋子間的摩擦，並提供保護屏障，因此建議只有穿涼鞋才不穿襪，穿包頭鞋則不能不穿襪，最好穿乾淨舒適且適合的襪子。

雅虎(Yahoo)健康專欄報導，光腳穿布鞋、球鞋或樂福鞋等包頭鞋看似無害，實則對健康影響很大。

紐約市的認證皮膚科醫師格林(Michele Green)說，一年四季都穿襪子或尼龍襪對保持良好衛生習慣很重要，因為腳每天流的汗可達5百毫升。新澤西州的認證皮膚科醫師孫晶(Chang Son，音譯)表示，不穿襪子會讓鞋子裡變成潮濕溫暖的環境，這會促使真菌生長而增加足癬和細菌過度繁殖的風險，襪子能幫助吸收水分。

其他醫生指出，可以選用混紡布料，既舒適又吸汗，最好的襪子是用不同布料混紡而成，例如65%棉和35%聚酯纖維，棉質做為緩衝，而合成纖維能吸收水分。

格林說，襪子吸汗除了防止細菌孳生，還能抑制腳的異味，讓雙腳一整天都舒適；若腳特別容易出汗和有味道，可以用止汗噴霧或粉末，當然要搭配襪子，可幫助減少過度出汗。

田納西州認證皮膚科醫師帕特爾(Purvisha Patel)說，想想看，當你赤腳走在地面上時，腳底可能會接觸到各種真菌。接著，再把這雙腳塞進完全密閉的鞋子裡，就等於替這些微生物提供了一個全新的理想棲息地。此外，穿襪子還能防止腳和鞋子過度摩擦而起水泡，沒有這層保護皮膚就會受損，導致長繭、起水泡或其他類型的損傷。

皮膚敏感或過敏的人也該養成穿襪子的習慣，馬里蘭大學醫學系統(University of Maryland Medical System)足科外科醫師韋恩斯(Jacob Wynes)表示，橡膠鞋底及鞋子材料中的化學物質及添加物可能會刺激皮膚，引發某些人的接觸性皮膚炎等過敏反應，穿襪子可當作保護屏障。

若現有的襪子看起來髒髒的或縫線破損，就該考慮買新的了。如果喜歡看來沒穿襪的「赤足風穿搭」(sockless look)，醫師建議可購買吸濕排汗的隱形襪(no-show socks)。

夏天雖熱，穿包頭鞋不能不穿襪。(美聯社)
夏天雖熱，穿包頭鞋不能不穿襪。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為襪子能吸收腳汗、減少鞋內潮濕，並降低細菌與真菌滋生風險，同時還能避免腳與鞋子摩擦，減少起水泡、長繭和皮膚受損。

  • 醫師建議只有穿涼鞋時較可不穿襪；像布鞋、球鞋、樂福鞋等包頭鞋，若赤腳穿著容易讓腳在悶熱環境中出汗，增加異味、足癬與皮膚問題。

  • 可改穿吸濕排汗的隱形襪，兼顧外觀與衛生；若襪子已變髒、鬆垮或縫線破損，也應盡快更換，才能維持舒適與保護效果。

新澤西州 雅虎 紐約市

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