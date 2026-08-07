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74歲才接觸高爾夫 到103歲仍愛揮桿 1周7天當球場志工

編譯尤寶琪／綜合報導
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103歲的沃爾斯在奧馬哈的「史蒂夫．霍根高爾夫球場」接受訪問。(美聯社)
103歲的沃爾斯在奧馬哈的「史蒂夫．霍根高爾夫球場」接受訪問。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：103歲的鮑伯．沃爾斯仍能穩定揮桿，並在球場上展現驚人體能。
  • 重點二：他74歲才開始接觸高爾夫，靠朋友鼓勵與教練指導一路打到百歲。
  • 重點三：沃爾斯每周7天擔任球場志工，也投入青少年高球培訓與募資。

「當你超過100歲的時候，你想從哪裡開球都行」，高齡103歲的鮑伯．沃爾斯(Bob Walls)站在白色發球檯上流暢地揮桿，將球用力地擊向球道右側，距離180碼的果嶺僅一步之遙。

對一位103歲的老人來說，這成績相當不錯。實際上，簡直令人難以置信。

根據國家高爾夫基金會(National Golf Foundation，NGF)7月發布的報告，65歲以上族群中，高爾夫球愛好者人數在2025年達到創紀錄的630萬人。基金會並未統計百歲人瑞的人數，但毫無疑問，像沃爾斯這樣球技精湛、揮桿頻繁的百歲老人寥寥無幾。

沃爾斯身材健碩，體態勻稱，看起來比實際年齡年輕30歲。他曾經歷過一次心臟病發作，接受過多次心臟手術，也克服了一次小中風。他將自己的長壽歸功於良好的基因，因為他的父母都活到了90多歲，積極的生活方式也有助益。

沃爾斯並不認為自己是個異類。「我感覺不到自己103歲，我的行為舉止也不像103歲，」他說，「對我來說，這沒什麼大不了的。」

沃爾斯於1923年出生於堪薩斯州聖瑪麗斯(St. Marys)，二戰結束後於1947年搬到內布拉斯加州奧馬哈(Omaha)。他一生的大部分時間都從事清潔服務工作。

74歲退休後，在朋友的鼓勵下，沃爾斯開始打高爾夫球。他在當時的米勒公園球場向內布拉斯加州第一位黑人PGA職業高爾夫球選手史蒂夫·霍根(Steve Hogan)學打高爾夫，兩人還因此結下了深厚的友誼。2008年霍根過世後，球場更名為「史蒂夫．霍根高爾夫球場」；沃爾斯為了紀念霍根，更是每周七天都會到球場當志工。

沃爾斯會在副駕駛座放上一桶沙草混合物，花五、六個小時開著敞篷高爾夫球車四處轉悠，填補球道上的坑窪，修補球痕，撿拾垃圾，有時還會用撿球器從水塘裡撈出其他球手打偏的球。

他的球袋也總是綁在球車後部，因為他不知道什麼時候會突然想停下來打一洞，或是練練球。

俱樂部外擺放著幾台沃爾斯製作的訓練裝置，幫助年輕球員感受高爾夫揮桿的弧線。他還曾參與「第一梯隊」(First Tee)青少年高爾夫項目，並為成年人提供課程，每小時收費50元。球場每年都會舉辦「鮑伯．沃爾斯邀請賽」，為附近的孩子們籌集購買高爾夫裝備的資金。

沃爾斯的揮桿英姿。(美聯社)
沃爾斯的揮桿英姿。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他認為長壽與家族基因、積極生活方式都有關，自己也曾經歷心臟病、中風與手術，但仍維持健壯體態，天天在球場活動。

  • 他在74歲退休後，因朋友鼓勵才開始學打高爾夫，之後又向當地首位黑人PGA球員史蒂夫．霍根學習，並與對方建立深厚友誼。

  • 沃爾斯每周7天到球場，開車巡視並填補坑洞、修補球痕、撿垃圾，還會從水塘撈球，也參與青少年訓練與募資活動。

內布拉斯加州 心臟病

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