AI成商業夥伴 營收破百萬的「1人企業」興起

愈來愈多的創業家靠著AI工具選擇獨自經營公司。(美聯社)

過去若想經營一家業務頗具規模的企業，便需要一個堅實的人才團隊，而人工智慧 (AI)正在顛覆這個模式，愈來愈多的創業家選擇單打獨鬥，他們獨自創辦並經營公司，靠著AI工具回覆郵件、編寫和調整程式、處理客戶從註冊到退款等請求。

華爾街日報報導，美銀研究所(BofA Institute)經濟學者鮑利(Taylor Bowley)分析人口普查 局資料，發現過去一年所有行業中，資訊業的新公司申請量成長最多，近45%；同時這些申請人計畫雇用員工的數量也出現最劇烈的下滑。

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI工具讓更多創業者可單人經營，取代部分團隊工作。

AI工具讓更多創業者可單人經營，取代部分團隊工作。 重點二： 資訊業新公司申請量大增，且預計雇用人數明顯下降。

資訊業新公司申請量大增，且預計雇用人數明顯下降。 重點三：單人企業營收快速攀升，但也面臨成本高與易被複製風險。

支付公司Stripe的一項分析顯示，該公司平台上有數千名自營企業家年收入超過百萬元，這類經營者的人數在2023年至2025年間增加了一倍。同一期間，單人營收突破1000萬元門檻的數量更接近成長至原來的三倍。

Stripe首席經濟學家泰德斯奇(Ernie Tedeschi)表示，過去缺乏商業人脈或專業知識的人可能不知道如何將他們的想法付諸實行，如今AI就能當他們的商業夥伴。

40歲的布羅卡(Ben Broca)去年12月創辦了一家公司，提供創業者AI工具，現已擁有1萬名付費客戶，收入有望在今年達到1000萬元，他很享受這種能獨立決定任何事情的感覺。布羅卡稱他已從投資者籌集了3000萬元，同時由於不再需要軟體工程師團隊，也節省了數百萬元的薪資支出。

但獨自開發AI專案仍可能需負擔高昂成本。布羅卡表示為了滿足客戶的需求，不得不付費使用Anthropic的Claude模型，按使用量收費的結果便是許多客戶出現虧損。此後他轉而使用來自中國的免費開源模型。

另一風險是如果單人就能輕易創辦一家AI輔助的企業，那麼其他人也很容易複製。這正是強斯頓(Troy Johnston)擔心的事，他獨自在佛州奧蘭多經營這類企業，利用AI編寫了一款APP，幫助人們充分運用信用卡優惠，公司每月獲利約3000元並在持續成長。

雖然AI輔助創業的成功案例很多，要持續成長仍不容易。39歲的阿邁德(Samir Ahmad)兩年前決定辭去他在威瑞森(Verizon)近20年的企業工作，開始獨立從事教練和顧問業務。他當時在社群媒體上看到很多貼文都在吹捧AI的便利性和優勢，於是他也利用AI制定了商業計畫並幫他行銷。然而這項業務最終在幾個月內就後繼無力，阿邁德現在又回到一家公用事業公司全職工作。

獨自開發AI專案仍可能需負擔高昂成本，例如為了滿足客戶的需求，不得不付費使用Anthropic的Claude模型。(美聯社)