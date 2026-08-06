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無需大學學歷 Buc-ee's超商店長「業務驚人」年薪27.5萬

記者顏伶如／綜合報導
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Buc-ee's加油站連鎖便利商店的店長不需要大學學歷，年薪上看27萬5000元...
Buc-ee's加油站連鎖便利商店的店長不需要大學學歷，年薪上看27萬5000元。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Buc-ee's薪資表曝光，店長年薪可達27萬5000元。
  • 重點二：結帳員、倉庫工等起薪每小時20元，門檻不高。
  • 重點三：網友熱議學歷與薪資，並稱其壓力大業務量驚人。

福斯新聞網(Fox News)日前報導，Buc-ee's加油站連鎖便利商店的薪資等級表曝光後引發網路熱議，超商店長不需要大學學歷，年薪上看27萬5000元，網友熱烈討論生涯規畫、學貸與收入相比是否值得等話題。

根據Buc-ee's薪資等級表，超商結帳員、倉庫工人、維修人員、超商補貨員起薪均為每小時20元。食品服務經理年薪15萬至20萬之間，超商店長年薪20萬至27萬5000元之間。

X平台網友對Buc-ee's薪水與福利議論紛紛，某些網友表示這是擁有六位數年薪並不一定要有大學學歷的證明，也有網友指出，薪水狀況反映了管理大規模連鎖商店所面臨的壓力與肩負責任。

「結果，你花了那麼多錢讀書，拿到學士或碩士學位，薪水卻只有這樣，收入仍然比不上在便利商店工作的人，」有網友發文寫道。

不過也有人持相反意見。

一名 X平台用戶表示，在Buc-ee's工作「壓力非常大，而且業務量驚人，大多數人根本做不了這種工作。」

另一名網友也表示贊同，並補充說：「Buc-ee's 一向是其營運市場中薪資最高的雇主。他們要求員工表現卓越，絕不接受低於標準的表現。當你去店裡時，就能親眼看到、親身感受到這種差別。這正是美國卓越精神的最佳體現！」

網遊資訊網站TravelPulse總編輯鮑曼(Eric Bowman)間接證實Buc-ee's經營成功，他對福斯數位新聞(Fox Digital News)表示，Buc-ee's已經遠遠超出傳統加油站的範疇，本身就成為公路旅行者的造訪目的地。

他說，Buc-ee's的吸引力有很大程度歸功於龐大規模。許多民眾長期以來都喜歡路邊景點，尤其是熱愛公路旅行的遊客，Buc-ee's發展成現今規模與這一點息息相關。

鮑曼表示，總部位於德州的Buc-ee's憑著超級乾淨的洗手間、各式各樣的餐點選擇以及令人印象深刻的品牌形象，建立了一群忠實粉絲。他表示，加上可愛吉祥物以及精明行銷策略，口耳相傳的迅速傳播效果之下，讓人覺得這是「一輩子一定要至少去過一次」的地點。

一名網友寫道：「這是我唯一會去的加油站。我花不到50元把油箱加滿，卻總是為了其他東西另外又花100元。」

總部位於德州的Buc-ee's憑著超級乾淨的洗手間、各式各樣的餐點選擇以及令人印...
總部位於德州的Buc-ee's憑著超級乾淨的洗手間、各式各樣的餐點選擇以及令人印象深刻的品牌形象，建立了一群忠實粉絲。圖為該店的可愛吉祥物。(美聯社)

精華 FAQ

  • 因為薪資表顯示店長不需大學學歷，年薪卻可達27萬5000元，明顯高於許多白領收入，讓網友重新比較學歷成本與職場回報。

  • 結帳員、倉庫工人、維修人員與補貨員起薪都為每小時20元；食品服務經理年薪約15萬至20萬，店長則可達20萬至27萬5000元。

  • 報導指出，Buc-ee's已不只是加油站，而是公路旅行目的地，靠超大規模、乾淨洗手間、多元餐點與強勢品牌形象，形成高人氣與高營收。

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