從家醫變航醫 29歲華男為興投身空軍

艾瑞克．陳首次搭機前往父母的故鄉香港時看見波音747客機，燃起他對飛行的熱忱。(示意圖，美聯社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 華裔家醫科醫師艾瑞克．陳將轉任美國空軍航醫。

華裔家醫科醫師艾瑞克．陳將轉任美國空軍航醫。 重點二： 他自幼熱愛醫學與飛行，並取得私人飛行員駕照。

他自幼熱愛醫學與飛行，並取得私人飛行員駕照。 重點三：選擇空軍航醫雖薪資較低，仍看重結合興趣與職涯。

29歲華裔 家醫科醫師艾瑞克．陳(Eric Chan，音譯)自幼便對醫學與飛行倍感興趣，如今他即將結合兩種專長，投身美國空軍航空醫學領域成為航醫(flight surgeon)。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，艾瑞克童年觀看醫療影集「實習醫生」(Grey's Anatomy)讓他立志當醫生。他首次搭機前往父母的故鄉香港時看見波音 (Boeing)747客機，燃起他對飛行的熱忱。

艾瑞克利用大學到醫學院的空檔考取私人飛行員駕照，累積約75小時飛行時數，還曾親自駕機載父母翱翔休士頓上空，慶祝完成飛行夢。

在德州 密蘇里城(Missouri City)成長的艾瑞克就讀約翰霍普金斯大學，之後考取德州大學聖安東尼奧健康科學中心 (UT Health Science Center, San Antonio)醫學學位，並在阿拉斯加州最大城安克拉治的普羅維登斯醫療阿拉斯加醫學中心(Providence Alaska Medical Center)完成三年家庭醫學住院醫師訓練。

艾瑞克表示，選擇阿拉斯加是因為該醫學中心的訓練內容多元，涵蓋住院、門診、兒科、產科及偏遠地區醫療，也符合自己對寒冷氣候的偏好。

住院醫師訓練結束後，艾瑞克將以空軍上尉身分接受航空軍醫訓練。他解釋，航空醫學並非在飛機上執行手術，而是專門照顧飛行員與機組人員健康，性質類似家醫，只是服務對象為飛航人員。

艾瑞克預估，航醫的年薪連同住房津貼約15萬元至17萬5000元不等，雖低於民間家醫科醫師逾26萬元的平均收入，但他認為，能結合醫學與航空是最理想的職涯。

艾瑞克目前參與空軍財務援助計畫，每年可獲7萬8600元的津貼，完成住院醫師訓練後須服役三年；住院醫師年薪約7萬6000元，加上擔任私人教練的妻子去年約5000元的年收入，小倆口的年收入約16萬元。

在理財方面，艾瑞克過著節儉的生活，他希望至少存下50%的收入；證券、儲蓄及退休帳戶資產合計約120萬元，其中包括母親替他開設、價值近14萬6000元的投資帳戶。

由於艾瑞克的父母協助支付大學與醫學院的學費，他沒有任何學貸，夫妻倆平日多在家開伙、到好市多(Costco)採買生活用品，同時少開車以節省生活開銷。

完成四個月的空軍訓練後，艾瑞克將前往南韓服役三年，之後再與妻子返回阿拉斯加定居。

艾瑞克表示，希望透過持續的投資累積財富，最終實現財務自由，讓投資收益足以支應生活開銷，未來降低工作時間，把更多心力留給家人與飛行。

航醫專門照顧飛行員與機組人員健康，性質類似家醫，只是服務對象為飛航人員。(示意圖，美聯社)