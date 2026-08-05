房間油漆竟也影響房產行情 選對顏色更值錢

當今買家更偏好讓人感到寧靜的巧克力棕、鼠尾草綠等色系。(美聯社)

房屋價值除了要考慮地點、屋況等因素，還有些看似不起眼的細節，也可能影響購買意願與出價，例如油漆顏色就會影響看屋第一印象。過往被認為是安全牌的純白色不再受歡迎，當今買家更偏好讓人感到寧靜的巧克力 棕、鼠尾草綠(sage green)等色系，如果正在苦惱房間牆壁該粉刷何種顏色，不妨參考調查報告結果。

線上房產公司Zillow公布「2026年油漆顏色分析報告」，對全美4400名近期和潛在購屋者進行調查，揭露買家對各房間偏好的色調。2020年時，白色是最安全的選項；但現今的購屋者比起白色牆面，更偏好溫暖、沉穩又充滿靈魂的大地色系。

房產公司Coldwell Banker的房產經紀人漢娜．傑克森(Hanna Jackson)說，有些買家認為純白色太普通、冰冷，看房時感覺像出租房，還有人認為全白牆面感覺像展示間，而不像家。

調查結果顯示，廚房選擇更大膽的色彩對賣方更有利，其中一種受歡迎的顏色是炭灰色(charcoal gray)，特別是宣偉公司(Sherwin-Williams)的「胡椒粒」(Peppercorn)，Zillow調查顯示如果廚房牆壁或櫥櫃採用此顏色，出價最多可提高1373元，此色調呈現大膽、現代風格，深受購屋者青睞。

調查顯示，買家對漆上巧克力棕色的臥室，出價可能比白色臥室高出2277元。建築工作室LEE² DESIGN的共同創辦人凱瑟琳．李(Kathrin Lee，音譯)說，巧克力棕色非常吸引人，深邃感性的棕色能給人安全感，有助於神經系統從白天的忙碌喧囂中轉換，進入夜晚的平靜、親密與休息狀態。

客廳是忙碌一天後窩著看書、看影片或單純放鬆身心的空間。調查顯示，若客廳採用如宣偉公司的「信風」(Tradewind)等淺藍色系粉刷，報價可能比白色客廳高出多達1723元。淺藍色能喚起如海洋或藍天般柔和、平靜與溫馨的感覺，通常能讓買家留下深刻印象。

浴室和其他房間中，最受歡迎的顏色是鼠尾草綠，根據調查，宣偉公司的「宜居綠」(Livable Green)可能使出價提高1035元。一名房地產專家說，她最近兩位買家購買的房屋，浴室裡剛好都配有鼠尾草綠的洗手台。除了浴室，這種輕盈、讓人平靜而映照戶外景色的綠色調，開始出現在廚房、客廳到臥室等各房間。

研究顯示，效果最差的油漆顏色是赭黃色(ochre yellow)，這是一種偏褐色的金黃色調。如果客廳、廚房、臥室及浴室選用赭黃色，可能使房屋的出價降低約1萬8164元。其他表現不佳的顏色如浴室採用消防栓紅(fire-hydrant red)，可能使售價降低8000元；淺粉色也不吃香，若用於廚房可能讓賣家損失4200元，用於浴室則可能損失6000元。

房間牆面顏色會直接影響開價。(美聯社)