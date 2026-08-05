房租翻倍漲 她住朋友家衣帽間 月存1500元

阿拉巴馬州女子亨德里克森為了節省房租，乾脆搬進朋友家的衣帽間生活。(示意圖，美聯社)

阿拉巴馬州 一名32歲女子為了節省難以負擔的房租，乾脆搬進朋友家的衣帽間生活。她分享，雖然整個空間只有77平方呎，但入住短短一個月，就成功存下1500元，大幅減輕經濟壓力，也讓她有更多時間經營自己的事業。

「太陽報」(The Sun)報導，亨德里克森(Sarah Hendrickson)經營野生動物管理公司，平時也兼職餐廳服務生。她表示，新冠疫情 過後，原本每月600元的房租，直接翻倍漲到1200元，而當地品質較好的公寓租金 更普遍高達1500元。

亨德里克森不想為了付房租而再兼更多工作，於是接受朋友邀請搬進對方家。不過後來朋友改變主意，不願提供客房，於是她只好主動提議要搬進對方的衣帽間。事實上，這並不是她第一次住在狹小的空間內。亨德里克森透露，自己過去10年來一直偏好小空間生活，認為一個人根本不需要太大的住所，更重要的是能省下開銷。

亨德里克森說，「我只有一個人。如果有人能跟我一起分攤房租，情況就會不一樣；我不想為了付房租而同時打兩份工。」

為了搬進衣帽間，她賣掉或捐出了大部分家當，只留下衣物、書籍、小型書桌、衣架及少數生活用品，全都塞進這個不到77平方呎的空間裡。

這個衣帽間位於阿拉巴馬州伯明罕市中心一棟兩層樓住宅內，距離她擔任服務生的工作地點騎腳踏車只需幾分鐘，步行也能到達雜貨店。

亨德里克森說：「我一走出來，只要幾步路就能到浴室和廚房，所以幾乎感覺像是自己擁有一整層樓。」

目前她每個月收入約2000至3000元，來源包括野生動物管理、餐廳工作及平面設計。她表示，降低住房成本後，自己不再被每月收入壓得喘不過氣，反而有餘裕拓展事業。

她透露，入住僅一個月，就存進投資帳戶1000元，另外又存下500元，合計存下1500元。她也將自己的「衣櫃生活」分享到社群媒體，一周內便吸引約600名粉絲追蹤。雖然有人批評她的生活方式「很亂」、甚至「很愚蠢」，但她認為，更多人其實認同這種簡單生活的理念。

亨德里克森表示，房租一路飆漲，但薪資卻沒有同步增加。自己甚至曾在2022年至2023年間因租不起房而住在車上。未來如果離開朋友家，她還希望嘗試租一艘船屋居住，繼續探索不同的生活方式。

亨德里克森表示，房租一路飆漲，但薪資卻沒有同步增加。自己甚至曾因租不起房而住在車上。(美聯社)