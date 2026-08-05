沒細看「買方代理協議」 不滿房仲卻換不了

買方與地產經紀人簽署協議要注意內容，以免合作不愉快。（美聯社）

「商業內幕」(Business Insider)報導，克莉絲汀·加納斯(Kirsten Ganas)與男友即將迎接第二個寶寶，想要揮別兩臥出租公寓、擁有自己的房子，找到房屋仲介帶看大約20套房屋之後，由於對服務並不滿意想要更換仲介，卻發現當初簽署的「買方代理協議」(buyer representation agreement)裡有綁定一年的專屬條款，若提前解約要付出代價。

加納斯與男友麥卡利(Austin McCarley)2025年12月底開始在賓州 西南部找房子時，對於有關「買方代理協議」曾經引發的各種糾紛毫無所悉。他們在房地產 資訊網站Zillow瀏覽後按下「預約看房」按鈕，系統把他們的聯絡資料傳給房地產仲介沃特豪斯(Dan Waterhouse)。

加納斯看中的房子很快就被人買走，沃特豪斯安排他們看其他房子，第一套是位於薩默塞特(Somerset)的三房兩衛住宅。加納斯與麥卡利帶著女兒準備看房，沃特豪斯在大門入口處要求簽署代理協議，並說是標準書面作業，看房之前必須簽字。

加納斯回憶說，沃特豪斯簡略說明協議內容是買方「不能同時與多名房仲合作」等，於是她與男友輪流抱著女兒，靠著房屋玄關牆壁在協議上簽名。

她表示，當時「真的很天真」，在看房子那麼早的階段就進入具有高度約束力的協議。她表示，簽約時並不在合適的地點，也沒有獲得充分說明，「所有因素加起來，導致我們沒有意識到那份文件的綁定效果有多強」。

截至今年3月底，沃特豪斯總共帶看大約20套房子。加納斯表示，沃特豪斯人很好，可是回覆訊息動作很慢，而且他住的地點距離他們想要看房的區域非常遠，在競爭激烈的房地產市場造成不方便，因此想要終止仲介合作關係。

加納斯跟沃特豪斯所屬房地產經紀公司接洽時才發現解約有其代價，必須支付提前解約費(early termination fee)，或者找到另一家房地產仲介公司承擔這筆費用，否則就要繼續留在合約，直到2027年1月協議到期為止。

如果在協議到期之前加納斯自行買房，就算完全沒有透過房仲，也一樣積欠當初簽約時承諾要給沃特豪斯的全部費用，包括995元固定收費(flat fee)以及房屋售價4%佣金(commission)。如果加納斯決定不買房而是在期限之前另外租房，依照協議也要繳付995元固定收費。

加納斯與麥卡利表示，將等1月協議到期之後再重新找房子。

對於合作不愉快，沃特豪斯受訪時說，加納斯對於整體房源、範圍過大且一直改變的房屋搜尋地點、仲介回覆訊息的時間都「期望過高」。

一些地產經紀人與買方簽署的「買方代理協議」裡有綁定一年的專屬條款，若提前解約要付出代價。(美聯社)