950萬人違約欠學貸 人數暴增破紀錄

「學貸正義」創辦人柯林吉表示，學貸違約的情況普遍，他看到絕望、憤怒、沮喪，各種極端情緒交織。(美聯社)

美國學生貸款違約人數過去一年暴增，自2025年4月至2026年3月間，違約借款人增加逾420萬人，如今全美違約人數已達950萬，不僅超越20%的借款人違約，更創下歷史新高，刷新2019年12月800萬人違約的舊紀錄。另有87萬名借款人拖欠181天到270天不等，瀕臨違約邊緣。

美聯社報導，這波違約潮源自於新冠肺炎 疫情期間的還款凍結結束；聯邦政府曾暫停還款至2023年，前總統拜登 政府又延長一年寬限期，直到2024年秋季結束。借款人若連續九個月未繳款，就會被列為違約，不僅影響信用評分且可能被移交催收。

隨著政府逐漸取消最實惠的還款計畫「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan)，數百萬借款人月付金驟增，新一波違約可能接踵而至。

川普政府今年1月曾暫緩對違約借款人扣薪、減少社會安全金等催收行動，但穆迪分析公司(Moody's Analytics)今年春季的報告警告，扣薪催收可能在未來一年內開始實施。

41歲的德州居民艾敘莉．德雷恩(Ashley Dreahn)的經歷堪稱典型案例，她大學畢業後當過老師，接著貸款返校進修，希望轉行化學工廠工作卻未能如願，加上颶風哈維(Hurricane Harvey)、失業與車子故障等多重打擊，她於2022年聲請破產。

德雷恩原以為債務已一筆勾銷，直到今年春天信用監控服務通知她，貸款本息已滾至9萬4298元且已違約。她說：「我徹底崩潰。」

「學貸 正義」(Student Loan Justice)創辦人柯林吉(Alan Collinge)表示，他從沒見過如此普遍且極端的情緒反應：「我看到絕望、憤怒、沮喪，各種極端情緒交織，其程度前所未見。」

緬因州63歲精神科護理師芭芭拉．霍瓦涅茨(Barbara Howaniec)借了約6萬2000元攻讀碩士，20多年來持續還款，期間曾短暫停還數次但她不知利息照算，如今本息仍高達6萬7000元，且被告知須再繳355期，屆時她已91歲。

霍瓦涅茨目前已停止繳款，她說：「我已經還完借的錢，我不會再多繳。」

德州46歲心理衛生工作者仙儂．可汗(Shannon Khan)則因月付金將從847元暴增至1683元，目前已停繳兩個月，感嘆「一團糟且混亂」。

德雷恩如今寄望10年後能透過「公共服務貸款減免計畫」(Public Service Loan Forgiveness)脫困，但她仍憂心生活難以為繼。她說：「我要怎麼兼顧買菜、繳帳單，又不能漏繳這筆錢呢？」

63歲護理師芭芭拉．霍瓦涅茨貸款約6萬2000元攻讀碩士，20多年來持續還款，如今本息仍高達6萬7000元。(美聯社)