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通膨居高 經濟壓力大 30%美國人承認今年曾偷東西

編譯莊瑞萌／綜合報導
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食品與非酒精飲料是行竊者最常偷的商品。(美聯社)
食品與非酒精飲料是行竊者最常偷的商品。(美聯社)

LendingTree最新調查顯示，有30%的美國人承認今年曾順手牽羊，高於2024年的24%。多數人表示行竊的原因是因為通膨與經濟壓力，而且偷竊的物品多為食品、衣物與個人衛生用品等日常必需品。專家指出，這顯示許多家庭正為維持基本生活而苦苦掙扎。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)，LendingTree在6月初對2000人進行調查，在承認順手牽羊的受訪者中，近90%將物價壓力和經濟狀況列為偷竊的主要原因之一。今年通膨加速，主要原因是伊朗戰爭導致石油與汽油價格大幅上漲。LendingTree表示，坦承行竊的受訪者通常偷的是必需品，食品與非酒精飲料則是行竊者最常偷的商品。

分析師舒茲(Matt Schulz)表示，「從這些數字可以看出，通膨和財務壓力對很多家庭的影響真的很大。當大家寧願冒險去偷食物和衛生用品這些基本物資時，就代表很多家庭為了活下去在掙扎。」根據LendingTree的調查，服裝與個人衛生用品分別是順手牽羊者的第二與第三大熱門商品，消費者也表示偷過玩具、科技與電子產品及學校用品。

至於承認順手牽羊的人也表示，他們比較會從大型零售商行竊，而非獨立商店。舒茲說，「連鎖店可能更常成為目標，因為進出比較方便、不容易被發現，而且通常會聚集比較多消費者。大型零售商通常人流量大、店鋪格局寬敞、有自助結帳通道，且日常必需品選擇眾多，更容易混入人群。」

當被問及哪些零售商最容易成為順手牽羊目標時，受訪者最常提到沃爾瑪(Walmart)，占47%，Family Dollar排名第二，其次是Amazon Fresh與Kroger。當然，順手牽羊的行為仍存在極大風險。

舒茲說，「順手牽羊感覺像是解決眼前的資金周轉困難的方式，但被抓到可能會製造一個更大的問題，例如導致短期的金錢損失，包括罰款與法律費用，以及長期的後果，例如造成求職或租屋更為困難。」

沃爾瑪是最容易成為順手牽羊目標的零售商。(路透)
沃爾瑪是最容易成為順手牽羊目標的零售商。(路透)

精華 FAQ

  • LendingTree在6月初對2,000人調查後發現，有30%的美國人承認今年曾順手牽羊，高於2024年的24%。這顯示相關行為在通膨壓力下有所增加。

  • 近90%的承認行竊者把物價壓力與經濟狀況列為主要原因，反映不少家庭正為維持基本生活而掙扎。專家認為，這是通膨與財務壓力直接影響消費行為的結果。

  • 最常被偷的是食品與非酒精飲料，其次是服裝和個人衛生用品；受訪者也提到玩具、科技產品與學校用品。零售商方面，沃爾瑪最常被點名，Family Dollar、Amazon Fresh與Kroger也很常見。

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