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破解「債務繼承」5大迷思 父債不一定子還？

編譯莊瑞萌／綜合報導
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當你繼承一筆帶有抵押貸款的房產時，便受到該債務的約束。(美聯社)
當你繼承一筆帶有抵押貸款的房產時，便受到該債務的約束。(美聯社)

美國消費者債務總額在2026年5月達18.23兆元，許多人擔心親人去世後會繼承債務，但專家指出，多數債務會先由遺產支付而非繼承人承擔。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)的報導，以下是有關繼承債務的常見誤解：

誤解1：要繼承所有債務

並非所有債務都會在一個人過世後轉移給受益人，實際上極少數債務會成為他人的責任。Skolnik Retirement Solutions創辦人斯科爾尼克(Skip Skolnik)表示，「債務通常由遺產支付，而非繼承人。」但如果是他人債務的連帶保證人，一旦借款人過世，則可能需要承擔全部責任。如果與他人是共同帳戶持有人或共同借款人，情況亦然。

Double E Financial Solutions執行長艾爾金斯(Eric Elkins)說，「有時客戶是子女的汽車或房屋貸款擔保人，如果子女過世，貸款的擔保人將是下一個承擔債務的人。」在德州、加州或亞利桑納州等夫妻財產共有制州，已故配偶的債務也可能由在世的配偶繼承，部分州並要求支付與已故配偶相關的醫療費用。

父母若是子女的汽車或房屋貸款擔保人，如果子女過世，貸款的擔保人將是下一個承擔債務...
父母若是子女的汽車或房屋貸款擔保人，如果子女過世，貸款的擔保人將是下一個承擔債務的人。(美聯社)

誤解2：房貸像其他負債

繼承房產時，如果房子還有房貸，那情況就完全不一樣了，就算你從來不是貸款的借款人也不例外。Barnum Financial Group理財規畫師坎皮提斯(Chris Kampitsis)表示，「當你繼承一筆帶有抵押貸款的房產時，便受到該債務的約束。」

如果想保留繼承的房屋，就必須繼續支付房貸並按時繳納房產稅與保險，如果不想保留該房產則須出售房屋，並用所得款項償還貸款。斯科爾尼克說，「如果你繼承的房產附帶債務，你可以選擇保留資產、繼續還款、重新融資或出售。」

誤解3：還款條件無法改

一般來說，如果一起簽貸款或持有共同帳戶或債務，另一方過世後，你將承擔責任，但不代表必須維持該債務的現有條件。艾爾金斯說，「你可以與貸款機構協商更好的條件，或出售汽車以減少或清償債務。」

誤解4：遺產不夠要補足

多數債務是遺產的責任，MassMutual遺產與企業規畫主管金根(Al Kingan)表示，「如果遺產有足夠資產，合法有效的債務會在受益人獲得繼承權之前，優先從遺產的資產中進行償還。如果遺產無力償債，這些債務可能會被註銷或無法償還。」

誤解5：不需要專業協助

專家表示，繼承任何東西都可能很複雜，請諮詢專業人士並確保了解已故親人遺產的所有細節與複雜性。另外，在繼承後的數周與數月內要留意債務催收，在確定法律責任之前，不要向債權人支付任何大額款項。斯科爾尼克說，「第一步是確定該債務屬於已故者的遺產，還是你個人負有法律責任。」

精華 FAQ

  • 不一定。多數合法債務會先從遺產中償還，通常不會直接變成繼承人的個人責任；但若是共同借款人、保證人，或適用特定州法，才可能例外承擔。

  • 若想保留房子，就必須繼續按時繳房貸、房產稅與保險；若不想承接，可出售房屋並用售價償債，也可考慮重新融資，依自身財務狀況決定。

  • 因為遺產債務牽涉法律責任、州法差異與債權催收，先釐清債務屬於遺產還是個人責任很重要；在確認前，不要急著支付大額款項。

哥倫比亞 貸款 德州

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