我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休前一天 紐約警下班後在鄰居家抓到爆竊嫌犯

紐約市學童可申領120元暑期糧食補助 9月8日截止

搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。...
有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：留學生從加州搬到德州奧斯汀後，生活改善卻仍常思念加州。
  • 重點二：網友熱議加州與德州優缺點，氣候舒適成為加州最大優勢。
  • 重點三：德州房價與生活成本較低，但高溫、寒流與文化適應仍是考驗。

德州近年因房價相對便宜、生活成本較低，吸引不少華人選擇移居，不過一名剛從加州搬到德州奧斯汀(Austin)的留學生momomob近日在小紅書分享，雖然新生活各方面都不錯，但仍時常莫名懷念加州，貼文曝光後吸引大批網友分享自身經驗，也掀起一波「加州vs.德州」優缺點大討論。

momomob表示，自己剛搬到德州約一個月，新學校教授很好，當地居民也比原本想像中更加友善，房租和物價相對便宜，住家幾乎都有完善空調，整體生活品質並不差。然而，她坦言，生活中總會突然出現一種難以形容的失落感，讓她忍不住懷念過去待在加州的日子，尤其是曾居住的聖地牙哥(San Diego)，更直言未來若有機會，還是希望能搬回去。

不少網友認為，加州最大的優勢就是舒適宜人的氣候。一名網友形容，「德州只有便宜這個優點，加州只有貴一個缺點」，獲得許多人認同。也有人指出，加州不只是天氣舒服，由於是重要物流中心，部分水果、酒類及亞洲超市商品價格甚至可能比德州更便宜，若比較相同品牌與品質的商品，不一定是德州占優勢。

另一方面，也有不少人支持德州，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小，尤其奧斯汀近年發展快速，不少居民認為教育、城市管理及交通條件都有優勢。不過，多位曾居住德州的網友坦言，當地夏季高溫、冬季寒流、颶風及蚊蟲問題仍是不少人最大的考驗。有網友分享，在休士頓夏天白天幾乎無法外出，只能等到晚上才出門採買；也有冷氣維修從業人員表示，每到夏季幾乎全天候待命，足見高溫對生活的影響。

除了氣候與房價，文化氛圍也是討論焦點。有部分網友表示，在德州部分地區仍會感受到自己是少數族群，與加州相比較難融入；但也有人認為奧斯汀居民十分友善，自己反而比在洛杉磯擁有更好的生活體驗，顯示不同城市與生活圈仍有明顯差異。

綜合網友看法，多數人認為兩州各有優缺點。加州擁有舒適氣候、多元文化與豐富生活機能，但高房價、高油價及稅負也讓不少人卻步；德州則憑藉較低的居住成本與寬敞住宅吸引大量人口移入，但炎熱氣候與生活環境仍需要時間適應。不少過來人也安慰原momomob，剛搬到新城市出現不適應與思鄉情緒十分正常，隨著建立新的人際圈與生活節奏，心情通常也會逐漸穩定。

精華 FAQ

  • 她表示在德州的學校、房租、物價與居住環境都不錯，但仍會莫名想念加州，尤其是曾生活過的聖地牙哥，因此對過去熟悉的生活節奏與氣候產生思念。

  • 討論焦點主要集中在氣候、房價與生活成本。多數人認為加州天氣舒適、生活機能完整，德州則因房價較低、居住空間更大而受青睞，但各有明顯取捨。

  • 不少人指出德州夏季高溫、冬季寒流、颶風與蚊蟲問題都很棘手，部分地區也較難融入；雖然奧斯汀評價較正面，但適應新環境仍需要時間。

加州 德州 留學生

上一則

控川普背叛承諾 格林、卡爾森傳籌組新政黨

延伸閱讀

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實

美國哪一州最有幸福感？加州不是唯一答案 華人答案很現實
紐約搬到灣區一年「從沒覺得無聊」 華女大讚得到歸屬感

紐約搬到灣區一年「從沒覺得無聊」 華女大讚得到歸屬感
在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質
住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

熱門新聞

ADU附屬住宅示意圖。（美聯社）

自家後院蓋ADU照料年邁雙親 她花了40萬：很值得

2026-07-27 13:40
110多萬名60歲以上原本已經要退休，結果卻全職擔任育兒角色的祖父母。示意圖（美聯社）

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

2026-07-28 12:24
圖為維吉尼亞州亞歷山大市，每年聖誕節會在老城區的亞歷山大濱水區舉辦「滑水聖誕老人」表演。(路透)

住進美國才知道 華人曝5大文化衝擊：便利沒了 卻換到其他

2026-08-01 19:55
網友歸納出「在美國混得好」的人普遍具備5項共同特質，包括能自在切換中西文化等等。圖為每年7月洛杉磯蓮花節(Lotus Festival)在回聲公園(Echo Park)登場，透過音樂舞蹈和美食工藝，展現亞太社區文化。攝於2025年。(路透資料照)

在美國過得好的華人共通點 在地人列5大特質

2026-07-25 19:55
一支智慧型手機螢幕顯示注重隱私與安全的行動作業系統「GrapheneOS」標誌。(路透)

海關查手機前刪光資料 美國公民這樣做犯法嗎？

2026-07-29 11:31
科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手。圖為谷歌公司（美聯社）

科技大廠下一波裁員將從自願離職的員工開始下手

2026-07-27 11:33

超人氣

更多 >
哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」

哈蘭德巧遇麥可喬丹 合照引熱議「居然能平視對方」
華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站
持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生

持槍市民迎戰AR槍手 助愛達荷In-N-Out漢堡店眾人逃生
男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛

男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛
東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區

東灣夫婦開50嵐 將台灣學生時代的味道帶回灣區