搬到德州才發現最懷念的還是加州 留學生嘆：生活突然莫名失落

有不少華人支持德州生活，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小。示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 留學生從加州搬到德州奧斯汀後，生活改善卻仍常思念加州。

留學生從加州搬到德州奧斯汀後，生活改善卻仍常思念加州。 重點二： 網友熱議加州與德州優缺點，氣候舒適成為加州最大優勢。

網友熱議加州與德州優缺點，氣候舒適成為加州最大優勢。 重點三：德州房價與生活成本較低，但高溫、寒流與文化適應仍是考驗。

德州 近年因房價相對便宜、生活成本較低，吸引不少華人選擇移居，不過一名剛從加州 搬到德州奧斯汀(Austin)的留學生 momomob近日在小紅書分享，雖然新生活各方面都不錯，但仍時常莫名懷念加州，貼文曝光後吸引大批網友分享自身經驗，也掀起一波「加州vs.德州」優缺點大討論。

momomob表示，自己剛搬到德州約一個月，新學校教授很好，當地居民也比原本想像中更加友善，房租和物價相對便宜，住家幾乎都有完善空調，整體生活品質並不差。然而，她坦言，生活中總會突然出現一種難以形容的失落感，讓她忍不住懷念過去待在加州的日子，尤其是曾居住的聖地牙哥(San Diego)，更直言未來若有機會，還是希望能搬回去。

不少網友認為，加州最大的優勢就是舒適宜人的氣候。一名網友形容，「德州只有便宜這個優點，加州只有貴一個缺點」，獲得許多人認同。也有人指出，加州不只是天氣舒服，由於是重要物流中心，部分水果、酒類及亞洲超市商品價格甚至可能比德州更便宜，若比較相同品牌與品質的商品，不一定是德州占優勢。

另一方面，也有不少人支持德州，認為當地房價較低、居住空間更大、生活壓力相對小，尤其奧斯汀近年發展快速，不少居民認為教育、城市管理及交通條件都有優勢。不過，多位曾居住德州的網友坦言，當地夏季高溫、冬季寒流、颶風及蚊蟲問題仍是不少人最大的考驗。有網友分享，在休士頓夏天白天幾乎無法外出，只能等到晚上才出門採買；也有冷氣維修從業人員表示，每到夏季幾乎全天候待命，足見高溫對生活的影響。

除了氣候與房價，文化氛圍也是討論焦點。有部分網友表示，在德州部分地區仍會感受到自己是少數族群，與加州相比較難融入；但也有人認為奧斯汀居民十分友善，自己反而比在洛杉磯擁有更好的生活體驗，顯示不同城市與生活圈仍有明顯差異。

綜合網友看法，多數人認為兩州各有優缺點。加州擁有舒適氣候、多元文化與豐富生活機能，但高房價、高油價及稅負也讓不少人卻步；德州則憑藉較低的居住成本與寬敞住宅吸引大量人口移入，但炎熱氣候與生活環境仍需要時間適應。不少過來人也安慰原momomob，剛搬到新城市出現不適應與思鄉情緒十分正常，隨著建立新的人際圈與生活節奏，心情通常也會逐漸穩定。