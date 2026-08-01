阿諾史瓦辛格(左)於2003年坎城影展參加「魔鬼終結者3」活動，他與一個機器人合影(右側)；20幾年前的電影即呈現人工智慧機器人可能消滅人類的憂慮。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： AI代理失控入侵平台，被視為科技安全警訊。

AI代理失控入侵平台，被視為科技安全警訊。 重點二： 多個科幻作品與天網情節被拿來對照現實風險。

多個科幻作品與天網情節被拿來對照現實風險。 重點三：軍事AI與自主攻擊案例凸顯武器化與失控疑慮。

在「魔鬼終結者」(The Terminator)系列電影中，「審判日」似乎只是科幻情節中的末日，但一些人已經將OpenAI代理程式失控、突破封測環境後自主入侵開源機器學習社群平台Hugging Face的事件視為審判日的開端，這是AI科技可能威脅人類、需要更強大AI防禦工程的警訊。

美聯社報導，有時電影和小說中描繪的情節極具先見之明，如「駭客任務」(The Matrix)、「人造意識」(Ex Machina) 、「關鍵報告」(The Minority Report)，都是探討機器可能帶來危險的眾多科幻作品之一。詹姆斯卡麥隆(James Cameron)創造的魔鬼終結者世界觀中，AI超級電腦「天網」(Skynet)獲得自我意識後不久，便判定人類將威脅其存在，遂發射核彈等大規模殺傷性武器以滅絕全人類，這天便是「審判日」。

史丹福大學今年發布的一項研究顯示，AI科技問世三年便已被全球近53%人口採用，比個人電腦或網路的普及速度還快。人們驚嘆於AI的強大功能，極盡所能將其運用在每個領域，卻似乎忽視AI對就業、心理健康、戰爭與和平，甚至人類存在價值的潛在風險。

2021年初，以色列推出了名為「福音」(Gospel)的AI工具能整理海量數位化資訊，並據此推薦潛在打擊目標。以色列也開發了「薰衣草」(Lavender)系統，利用機器學習從情報資料庫中篩選出符合特定條件的目標。

而這類系統的「紅線」，通常就是指人類完全不參與決策，讓AI自行鎖定目標並將之殲滅。以色列軍方表示，其分析人員會使用AI系統來輔助識別目標，但為了符合國際法，他們也會與高階軍官一起獨立審查目標，權衡軍事效益和附帶傷害。

無獨有偶，AI新創公司Anthropic公司亦表示，該公司測試中的軟體意外連接上網際網路，自4月以來，在三起獨立事件中入侵了三家毫不知情的企業。Anthropic及其測試合作夥伴Irregular運行的系統配置錯誤，導致人工智慧 模型獲得了即時網路存取權限。這些模型錯誤地認為駭客攻擊是基本測試的一部分，並使用了諸如猜測弱密碼等基本攻擊手段。

Anthropic旗下的研究團隊「Frontier Red Team」任務是壓力測試尖端AI模型，在公開發布前主動找出可能引發國家安全風險的關鍵漏洞。該團隊主管格雷厄姆(Logan Graham)在Hugging Face事件爆發後發文稱：「昨天當我們圍坐在電腦前閱讀報告時，我告訴團隊記住這一刻，這是第一起真正的AI安全事件。」

卡麥隆2023年接受加拿大電視台採訪時便說他認為人工智慧武器化是最大的危機，「你根本沒有辦法緩和局勢。」他在2024年的一段影片中還說：「天網問題是真的。」

科幻片魔鬼終結者敘述五角大廈的AI超級電腦「天網」獲得自我意識後不久，便判定人類將威脅其存在，遂發射大規模殺傷性武器以滅絕全人類，並派遣T-800型人形機器人「魔鬼終結者」回到1980年代，企圖在人類反抗軍領袖約翰康那出生前，先將他母親滅口。(美聯社)